(Pocket-lint) - Du kanske har sett en trend som kallas Spotify Wrapped. Det händer faktiskt varje julhelg.

I slutet av året tar Spotify fram data och avslöjar för varje användare de mest lyssnade låtarna samt de främsta artisterna, genrerna och poddarna som lyssnaren spelade under året. Denna händelse har utvecklats under årens lopp och innehåller nu nya funktioner (som en beskrivning av din"audio aura").

Om du vill hitta din Spotify Wrapped för 2022, så här gör du - plus allt du behöver veta om Spotify Wrapped.

Vad är Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped startade 2016. Det släpps årligen gratis under semestern och är i princip ett roligt sätt för Spotify-användare att visa upp sin musiksmak på sociala medier samt att lära sig mer om sina lyssnarvanor. Det är en visuell representation av de låtar, artister, genrer och poddar som de lyssnade mest på mellan den 1 januari och den 31 oktober. Användarna brukar dela med sig av sina Spotify Wrapped-resultat på Twitter, Instagram och andra webbplatser.

Som en del av Spotify Wrapped avslöjar Spotify också de mest populära artisterna, låtarna, albumen och poddarna globalt och regionalt för det senaste året.

Vad visar Spotify Wrapped dig?

Spotify Wrapped har utvecklats under de senaste sex åren. För 2022 innehåller Wrapped kort (även kallade "stories") för följande:

Mina främsta genrer

Ljuddag Musik som lyssnas på under Mina morgnar, Mina eftermiddagar och Mina nätter.

Mina lyssnade minuter

Min bästa låt

Mina bästa låtar

Min bästa artist

Mina bästa artister

Din lyssnarpersonlighet

Audio Day är nytt och Spotify beskriver det som en interaktiv berättelse som "ger dig en inblick i hur din musiksmak har utvecklats under dagen, Audio Day visar nischade stämningar och estetiska beskrivningar av den musik du lyssnade på under morgon-, middags- och kvällstid".

Det finns också ett nytt kort/en ny berättelse för flitiga lyssnare som heter Din lyssnarpersonlighet. Spotify säger att med detta nya kort presenteras "16 olika typer av lyssnarpersonlighet" som visar upp din lyssnarpersonlighet baserat på hur du lyssnat på musik under året.

Du kan också få tillgång till en Wrapped story i slutet som kombinerar resultaten från alla de andra korten. I slutet av Spotify Wrapped-bildspelet sammanställer Spotify de viktigaste delarna av ditt Spotify Wrapped - till exempel årets bästa låtar, lyssningsminuter och de bästa artisterna - i en spellista.

Så här hittar du din Spotify Wrapped

För att komma åt Spotify Wrapped 2022 startar du den senaste versionen av Spotify-appen och går till Hem > #SPOTIFYWRAPPED > Ditt 2022 i översikt.

När släpps Spotify Wrapped?

Spotify Wrapped 2022 lanserades den 30 november. Förra året lanserades Wrapped den 1 december. Den släpps vanligtvis i slutet av året.

Var kan du dela Spotify Wrapped?

Spotify-användare kan dela sin Spotify Wrapped på Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat och TikTok.

För varje kort i din Spotify Wrapped ser du alternativet att dela det. Det är bara att klicka eller trycka på delningsknappen när du ser den och lägga upp den på den sociala medieplattform du föredrar. Du kan också bädda in det på en webbplats eller blogg. Om du vill dela din Spotify Wrapped-spellista går du helt enkelt till spellistan i slutet och trycker eller klickar på de tre prickarna och klickar sedan på dela för att få länken, som du sedan kan skicka till vem eller var du vill.

I år kan du också låsa upp en personlig Snapchat-lins som speglar din lyssnarpersonlighet, förutom kläder med Wrapped-tema för Bitmojis och GIFs med Wrapped-tema hos alla GIPHY-partner. Spotify Wrapped in 2022 tar också över Roblox på Spotify Island fastlandet, med uppdrag med Wrapped-tema, spel, virtuell merch och möjligheter till fotobås med 12 olika artister som Tove Lo.

Vem är den mest lyssnade artisten på Spotify?

Spotify Wrapped listar vilka artister som är de mest lyssnade i världen och regionalt, till exempel i USA.

År 2022 var Bad Bunny den mest spelade artisten i världen för tredje året i rad - med mer än 18,5 miljarder streams i år. Den näst mest streamade artisten (och årets mest streamade kvinnliga artist) är Taylor Swift. Hon följdes av Drake, The Weeknd och BTS.

I USA toppade dock Drake listan över den mest lyssnade artisten, följt av Taylor Swift, Bad Bunny, Kanye West och The Weeknd.

Vilken är den mest lyssnade låten på Spotify?

Under 2022 var Spotifys mest streamade låt - både i USA och gobalt - Harry Styles "As It Was" med mer än 1,6 miljarder streams.

Vilket är det mest lyssnade albumet på Spotify?

När det gäller Spotifys mest streamade album dominerade Bad Bunny listorna - både i USA och globalt - med Un Verano Sin Ti.

Vilken är den mest lyssnade podcasten på Spotify?

Spotify Wrapped listar också vilka podcasts som är de mest lyssnade, och naturligtvis var de främsta podcasts från Spotifys egen programmering. I USA och globalt sett tog The Joe Rogan Experience hem förstaplatsen, följt av Call Her Daddy, Anything Goes med Emma Chamberlain och Caso 63.

Vill du veta mer?

Kolla in Spotifys blogginlägg om Spotify Wrapped 2022. Du kan också se Spotify Wrapped-webbplatsen här.

