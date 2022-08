Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Det finns olika verktyg som du kan använda för att få fram din Spotify-statistik och upptäcka en mängd information om dina Spotify-lyssningsvanor.

Om du är som vi har du förmodligen sett och älskat de data som kommer ut från musikappen varje år med Spotify Wrapped, men det finns andra sätt att få ut statistik från Spotify utan att behöva vänta på en viss tid på året.

Om du vill analysera dina lyssnarvanor och bland annat ta reda på vem du lyssnar mest på, vilket ditt mest obskyra album är eller hur många gånger du lyssnat på dina favoritlåtar, så följ vår guide.

Naturligtvis är Spotify självt ett av de enklaste sätten att få tillgång till en del av dina senaste lyssningsdata. Du kan använda den officiella skrivbordsappen för att enkelt få tillgång till din senaste historik. Så här gör du:

Öppna Spotify-appen och klicka på din profilikon uppe till höger i appen. I menyn klickar du på profil Bläddra här för att se de bästa artisterna och spåren för månaden.

Dessa uppgifter är bara synliga för dig så det kommer inte att vara praktiskt om du vill dela specifik statistik med andra människor, men det är ett bra sätt att enkelt hitta den där öronormen som du inte kommer ihåg namnet på.

Stats for Spotify är en lättanvänd webbplats som låter dig se Spotify-data i en överblick. Du kan enkelt använda den för att kontrollera olika saker om dina lyssningsvanor, inklusive de bästa låtarna, de bästa artisterna, de bästa genrerna och dina senast spelade låtar också.

Du kan också justera data för att visa dessa saker under olika tidsperioder. Du kan till exempel bara se de senaste fyra veckornas toppspår eller de senaste sex månaderna eller hela tiden.

Det skapar inga snygga grafer men det är ett trevligt och snabbt sätt att analysera dina Spotify-data med bara några få klick.

Det är värt att notera att sajten inte är associerad med Spotify och att du måste ge den tillstånd att få tillgång till dina data först. Du kan dock ta bort appar som denna som du har gett åtkomst till genom att helt enkelt besöka app-sektionen på ditt Spotify-konto.

Om du vill se Spotify-data på din telefon kan du också göra det. Stats.fm är en app som du kan ladda ner från App Store eller via Google Play.

Precis som andra externa appar på den här listan måste du ge Stats FM tillgång till ditt Spotify-konto för att få tillgång till data, men när du väl har gjort det kan du se Spotify-statistik med en enkel överblick, inklusive dina favoritspår, artister och album genom tiderna, de senaste fyra veckorna eller de senaste sex månaderna.

Om du klickar på en specifik sak kan du också få mer data. Om du klickar på en låt kan du till exempel se hur den står sig i förhållande till dina andra strömmade låtar, se andra personer som regelbundet lyssnar på den och till och med ta reda på låtarnas "ljudfunktioner".

Appen är också praktisk, eftersom du kan bläddra genom uppgifterna och sedan klicka för att öppna låten, albumet eller artisten på själva Spotify. Vissa saker är låsta bakom en betalvägg för premium, men det är bara en liten engångsbetalning för att få tillgång till all data.

Om du inte nöjer dig med tråkiga grafer och föredrar lite fräckhet med din Spotify-statistik så behöver du inte leta längre än till How Bad Is Your Streaming Music. Det här är en app som påstår sig drivas av AI och som tar en titt på dina lyssningsvanor innan den dömer dig på roliga sätt.

Den är dum och rolig och väl värd en titt om du vill ha ett skratt.

Moodify är något annorlunda. Om du faktiskt vill göra något med dina data, snarare än att bara titta på grafer så är detta intressant eftersom det tar det aktuella spåret du lyssnar på och skapar en helt ny spellista utifrån det.

Moodify säger att den använder AI för att skapa dessa spellistor och vi måste säga att resultaten är ganska imponerande. För att få tillgång till den behöver du bara besöka sajten, logga in på Spotify och sedan spela upp ett spår på Spotify själv så kommer den att rekommendera en spellista som du sedan kan lägga till på ditt konto för att lyssna på när du vill.

Spotify har en hel del data om vilka typer av låtar du lyssnar på. Om musik är en passion så kanske du har undrat om dina vänner har liknande smak. MusicTaste.Space är intressant eftersom det låter dig jämföra dina Spotify-vanor med andra användares. Detta är idealiskt om du vill se om det finns någon överlappning i dina lyssningsvanor med en väns.

Ni måste båda logga in på Spotify via kontot och dela en länk för att få tillgång till data, men det är ett roligt verktyg för att göra något annorlunda med den vanliga Spotify-statistiken.

De här apparna behöver oftast alla tillgång till ditt Spotify-konto för att ge dig tillgång till data. När du är klar om du inte vill att apparna ska fortsätta att ha tillgång kan du enkelt ta bort behörigheterna.

Gå till Spotifys webbplats och logga in

Gå till dina kontoinställningar genom att klicka på din profilbild uppe till höger.

Scrolla ner till "appar"

Välj sedan "ta bort åtkomst" för allt du inte längre vill använda.

Skriva av Adrian Willings.