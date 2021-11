Hur man ser låttexter i realtid i Spotify

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Spotify har meddelat att de rullar ut realtidslåttexter globalt. Tidigare erbjöd den bara texter i vissa länder.

Så här hittar du och till och med delar texter i Spotify.

Spotify sa att texterna kommer att finnas tillgängliga i "majoriteten" av dess musikbibliotek. Musixmatch , som påstår sig ha texter för "över 8 miljoner" låtar, driver Spotifys textfunktion i realtid. Spotify samarbetade först med Musixmatch 2016 för att erbjuda texter på en mer begränsad basis.

Texter i Spotify är tillgängliga på i princip alla plattformar, inklusive iOS, Android, stationära datorer, spelkonsoler och smarta TV-apparater.

Öppna den senaste versionen av Spotify-mobilappen. Tryck på "Now Playing View" på en låt. Svep uppåt från skärmens nederkant medan du lyssnar. Du kommer att se spårtexter som rullar i realtid. För att dela, tryck på knappen "Dela" längst ned på textskärmen. Välj sedan de sångtexter du vill dela.

Du kan också välja var du vill dela den.

Öppna den senaste versionen av Spotify-skrivbordsappen. Från fältet "Spelar nu", klicka på mikrofonikonen. Du kommer då att se spårtexter som rullar i realtid.

Öppna den senaste versionen av Spotify TV-appen. Öppna "Now Playing View" på en låt. Gå till hörnet till "lyrics-knappen" och välj om du vill aktivera Lyrics. När det är aktiverat kommer du att se texten i vyn "Spelar nu".

Nej. Spotifys textfunktion är tillgänglig för både gratis- och premiumlyssnare.

Spotify har länge erbjudit en "Behind the Lyrics" via ett samarbete med Genius. Den är tillgänglig på vissa marknader, som Japan, och visar främst bakgrundsinformation om låtar. Men med lanseringen av sångtexter globalt, berättade Spotify för TechCrunch att det håller på att stänga sin "Behind the Lyrics"-funktion.

