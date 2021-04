Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Spotify höjer sina priser i USA, Storbritannien och delar av Europa.

Enligt flera rapporter kommer prisökningarna att påverka Student-, Duo- och Family-planerna över hela Storbritannien och Europa, medan familjeabonnemang i USA får en ökning från 30 april 2021. Single Spotify Premium-prenumerationer förblir oförändrade. Här är vad du behöver veta.

Spotify bekräftade att de nya prishöjningarna kommer till USA, Storbritannien och utvalda andra marknader. Det kommer sannolikt att göra dem officiella när de rapporterar kvartalsresultat onsdagen den 28 april 2021. I ett uttalande till media sa det: "Vi erbjuder en mängd olika prenumerationsplaner skräddarsydda för våra användares behov, och vi uppdaterar ibland våra priser för att återspegla lokala makroekonomiska faktorer och möter marknadens krav samtidigt som de erbjuder en enastående tjänst ".

Här är Spotifys prishöjningar i april 2021:

Spotify Family plan ökar från 14,99 dollar till 15,99 dollar per månad i USA. Prissättningen för Duo, Student och Premium förblir densamma.

Spotify Student ökar från £ 4,99 till £ 5,99 per månad. Ett Duo-abonnemang, som är för två personer, ökar från 12,99 £ till 13,99 £ per månad. Familjeplanen, som är för upp till sex konton, går från £ 14,99 till £ 16,99 per månad.

Liknande prishöjningar drabbar vissa europeiska länder, inklusive Irland. Student och Duo ökar till 5,99 € respektive 12,99 € per månad, vilket motsvarar en ökning med ett par euro. Familjeplanen ökar från 14,99 € till 17,99 € per månad.

Vissa länder i Asien och Sydamerika kommer också att se liknande prishöjningar.

Obs! Spotify har också en gratis nivå som stöds av reklam. Det låter vem som helst lyssna gratis på musik och podcasts. Spotifys olika premiumnivåer tar bort annonser och erbjuder färre begränsningar än gratisnivån. För mer om hur Spotify fungerar,se vår guide här.

Nya Spotify-prenumeranter kommer att se den nya prissättningen från och med den 30 april 2021. Men alla befintliga Spotify-prenumeranter i USA, Storbritannien och Europa kommer att ha en månads avdragsperiod innan priserna höjs. Det innebär att befintliga prenumeranter kommer att se en ökning från och med faktureringsperioden i juni 2021.

Spotify kommer att lägga upp sina senaste intäkter senare i veckan, och vi förväntar oss att företaget använder det ögonblicket för att ge mer information om varför priserna ökar. Men det är värt att notera att Spotify rapporterade en förlust på 125 miljoner euro under sitt senaste kvartal. ( Den genomsnittliga intäkten per användare minskade också med 8 procent .) Som sagt avslöjade det också att det nu har mer än 155 miljoner abonnenter , vilket gör Spotify till en av de största streamingtjänsterna.

