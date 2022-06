Snap kan komma att lansera ett betalabonnemang kallat Snapchat Plus

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Snap testar enligt uppgift ett betalabonnemang som kallas Snapchat Plus.

Enligt The Verge kommer Snapchat Plus att ge dig tidig tillgång till vissa funktioner. Dessutom märkte Alessandro Paluzzi, som är forskare på Twitter-appen, nyligen att Snap testar andra funktioner för Snapchat Plus, bland annat möjligheten att fästa en av dina vänner som din "No. 1 BFF".

Andra funktioner som rapporteras vara:

Få tillgång till exklusiva Snapchat-ikoner.

Visa en badge i din profil

Se din omloppsbana med BFF

Se din väns position under de senaste 24 timmarna.

Se hur många vänner som har tittat på din story igen.

Paluzzi visade att priset för Snapchat Plus för närvarande anges till 4,59 euro per månad och 45,99 euro per år (cirka 4,84 dollar).

