Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Snap introducerar en ny säkerhetsfunktion, eller en så kallad "verktygstips". Det heter Friend Check Up.

I grund och botten, när du vän med någon på Snapchat , öppnar du dem för dina berättelser och till och med din plats, naturligtvis beroende på dina inställningar. Men med den nya Friend Check Up-funktionen vill Snap se till att alla du är vänner med på sin plattform är någon du faktiskt vill bli vän med och ge tillgång till dig och inlägg.

"På Safer Internet Day går vi ett steg längre genom att meddela.. Friend Check Up som kommer att uppmana Snapchatters att granska sina vänlistor och se till att den består av människor de fortfarande vill vara anslutna till", förklarade Snapchat.

Tänk bara på de många gånger du har sett en följare och inte hade någon aning om vem de är eller när de vände dig. Nu kan du åtgärda det med Friend Check Up, som Snap sa rullar ut globalt på Android "under de kommande veckorna" och till iOS-enheter "under de kommande månaderna". Det kommer att visas som en påminnelsemeddelande på din profilskärm, enligt nedan.

Kom ihåg att du alltid kan trimma dina vänner utan Friend Check Up. Gå bara till din profil och tryck på Mina vänner. Därifrån kan du ta bort en vän genom att trycka och hålla på deras namn tills alternativen Blockera / Ta bort dyker upp.

För mer tips och tricks för Snapchat, se Pocket-lints guide.

Skriva av Maggie Tillman.