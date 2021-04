Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Snaps verktyg för psykisk hälsa, kallat Here For You, vill att du ska veta att någon alltid finns där för dig.

Ursprungligen presenterades förra året, här för dig är utformad för att tjäna "proaktivt stöd i appen" till Snapchatters som kan uppleva mental hälsa eller känslomässiga kriser. Det är bara användbart för alla som kanske vill lära sig mer om dessa frågor och hjälpa andra som hanterar dem. Here For You tillkännagavs innan coronaviruspandemin , och sedan rullades den ut tidigt för att hjälpa människor som hanterar alla effekter av isolering.

Here For You är utformat för att visa "säkerhetsresurser" från experter på mental hälsa - inklusive lokala experter - när du söker efter vissa ämnen, som ångest, depression, stress, sorg, självmordstankar och mobbning. Det finns ett COVID-19-specifikt ämne, till exempel komplett med information från Ad Council, Världshälsoorganisationen, CDC, Crisis Text Line, NHS och andra. Snap, företaget bakom Snapchat, samarbetade med dessa experter för att skapa innehåll specifikt relaterat till koronavirus.

I ett uttalande sade Snap Here For You är "informerad av studier" som visar att anslutning till andra är det bästa försvaret mot "känslor av ensamhet".



Sökfunktionen i Snapchat-appen för iOS och Android hjälper dig att hitta vänner, sparade minnen, linser, utgivares berättelser och nu, här för dig-resurser. Skriv bara in ett mentalt hälsorelaterat ämne, som depression, självmord eller till och med bara "ledsen", och då kommer du att se här för dig förslag relaterade till ämnet du söker. Du ser också resurser relaterade till pandemin om du söker efter saker som coronavirus eller COVID-19. Du kan också prenumerera på Here For You för regelbundna uppdateringar.

Öppna den senaste versionen av Snapchat-mobilappen. Om du inte är en ny användare som först måste registrera dig, bör du se kameran. Leta efter sökknappen (förstoringsglasikon) uppe och tryck på den. Börja nu skriva i sökfältet. Skriv "Here For You" för att hitta funktionen och prenumerera, eller skriv ord relaterade till psykiska kriser eller den pandemi som ska visas här för dig innehåll relaterat till söktermen.

Skriva av Maggie Tillman.