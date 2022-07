Hur du enkelt spelar in din skärm i Windows

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du behöver spela in en video av vad du gör i Windows finns det olika sätt att göra det på, och några av dem är förvånansvärt enkla att göra.

Vi har tidigare skrivit om hur du enkelt kan spela in videomaterial för att dela det på YouTube och andra sajter, men om du vill spela in saker som inte är spelande så är det också möjligt.

Bli inte förvirrad här, även om Xbox Game Bar har "spel" i sin titel kan den fortfarande användas för att spela in dina handlingar i Windows också. Så om det är ett visst fönster eller program du vill spela in är det enkelt nog att göra det med bara några få klick.

För de flesta användningsområden kan Xbox Game Bar vara det enklaste sättet att spela in bilder i Windows eftersom den är inbyggd i Windows som standard och därför inte kräver några extra nedladdningar. Så länge du kör Windows 10 eller Windows 11 kan du följa dessa steg för att börja spela in.

Du kan dock bara använda den här metoden för att spela in ett fönster eller program, inte hela skrivbordet eller allt som händer i Windows.

Klicka på det program du vill spela in för att se till att det är huvudfokus.

Tryck sedan samtidigt på Windows-tangenten och G på tangentbordet för att öppna Xbox Game Bar.

Leta upp rutan "capture" uppe till vänster.

Klicka på inspelningsknappen (cirkeln).

Tryck på Win och G igen för att stänga överlagringen och utföra den handling du försöker spela in.

När du är klar öppnar du Xbox Game Bar och klickar på stopp.

Du hittar sedan det inspelade materialet i mappen "videos" i Windows Explorer.

Alternativt kan du både starta och stoppa inspelningen utan att ens öppna Xbox Game Bar. För att göra detta trycker du bara på ALT+WIN+R för att starta inspelningen och sedan ALT+WIN+R för att stoppa inspelningen. Du kan också trycka på ALT+WIN+M för att slå på och stänga av mikrofonen under inspelningen om du behöver en kommentar eller voice-over till videon.

Videor som spelas in på detta sätt sparas i MP4-format och kan därför lätt redigeras i ditt favoritprogram för videoredigering.

Även om Nvidias GeForce Experience främst riktar sig till spelare kan det också användas för att spela in saker i Windows. Detta är ett annat gratis och relativt enkelt sätt att enkelt spela in i Windows.

Om du kör en speldator med ett Nvidia-grafikkort är chansen stor att du redan har Nvidias GeForce Experience installerat. Om inte föreslår vi att det är värt det eftersom det inte bara gör det enkelt att spela in videor utan också att hålla dina grafikkortsdrivrutiner uppdaterade.

Precis som Xbox Game Bar behöver du bara ett par knapptryckningar för att komma igång. Tryck på ALT+Z för att öppna överlagringen.

Du måste justera några inställningar för att tillåta inspelning av ditt skrivbord. Det finns några sekretessinställningar som standard för att förhindra att du av misstag spelar in privata saker så du behöver bara justera dessa först.

För att göra detta:

Tryck på ALT+Z för att öppna överlagringen

Klicka på inställningar på höger sida.

Bläddra ner till "sekretesskontroll" och klicka på

Klicka för att aktivera skrivbordsinspelning

Då kan du spela in din skärm i Windows.

För att börja spela in Windows-aktivitet kan du sedan bara klicka på inspelning och "starta inspelning". Alternativt kan du trycka på ALT+F9 för att starta inspelningen och sedan trycka på ALT+F9 igen för att stoppa inspelningen när du är klar.

När du är klar hittar du inspelningarna i din videomapp i Windows Explorer.

Open Broadcast Studio ( OBS Studio) kan vara ett av de mest kraftfulla sätten att spela in på en Windows-maskin, Mac eller Linux-dator. Det är gratis att ladda ner och ganska enkelt att använda.

Om du bara vill spela in material och inget annat så ta med det här. Ladda ner och installera programmet och när du kör det första gången går du igenom en guide som frågar om du vill optimera för streaming eller inspelning. Välj inspelning och följ instruktionerna där.

Det enklaste sättet att sedan spela in dina handlingar är att använda displayinspelning för att ta med allt som händer på din skärm.

Längst ner till vänster i OBS Studio ser du en ruta med texten "sources" (källor).

Längst ner i den finns en plusikon. Klicka på den för att lägga till en källa.

I listan väljer du display capture och väljer sedan den bildskärm du vill fånga.

Klicka sedan på ok

På höger sida, under kontroller, klickar du på "start recording".

Minimera OBS Studio och fortsätt med ditt arbete.

När du är klar öppnar du appen igen och klickar på stoppa inspelningen.

Som standard lagras inspelningarna under C:\Users\XXXX\Videos

Alternativt kan du använda snabbtangenter för att starta och stoppa inspelningen. Du kan hitta dessa och ställa in dina egna genvägar genom att klicka på inställningar längst ner till höger och sedan navigera till snabbknappar.

Om du inte vill spela in hela skärmen kan du alternativt välja att bara spela in specifika appar. För att göra det upprepar du stegen ovan, men i stället för att välja"display capture" väljer du"window capture" och väljer sedan det specifika fönster du vill spela in från rullgardinsmenyn. Detta kan vara bra för att eliminera oavsiktliga inspelningar av onödiga saker som du sedan måste redigera - som att du minimerar och maximerar OBS Studio till exempel.

Under inställningarna kan du också välja att lägga till din mikrofon om du behöver en voice-over eller kommentar till din video.

Observera att inspelningar i OBS som standard sparas som MKV-filer. Detta hjälper om OBS kraschar men kan vara smärtsamt för andra användningsområden. Oroa dig dock inte, eftersom det är lätt att konvertera MKV-filer till MP4. När du är klar med inspelningen klickar du på "file" i menyn uppe till vänster i OBS Studio och sedan på "Remux Recordings". Klicka på prickarna och hitta de filer du vill konvertera och klicka sedan på remux. Jobbet är gjort.

Skriva av Adrian Willings.