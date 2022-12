Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Instagram har tillkännagivit ett antal förbättrade delningsfunktioner och några av dem kommer att vara välbekanta för användare av andra välkända appar.

Även om Instagram har tillkännagivit en handfull funktioner handlar de alla om att dela innehåll på nya sätt, med början i Anteckningar. Funktionen är mycket lik WhatsApp:s Status och gör det möjligt för människor att lägga till ett kort meddelande till sin profil som kan användas för att säga hur de känner sig med mera.

När vi säger kort menar vi det - Instagram begränsar anteckningar till endast 60 tecken. Anteckningarna visas sedan högst upp i dina vänners inkorg och endast i 24 timmar. Efter det är de borta.

En annan tweak är faktiskt ett par funktioner som kommer till Stories. Man kan nu för första gången bjuda in personer att delta i Add Yours in Stories, medan Candid Stories är ett annat tillägg som kommer att kännas bekant. Det är som BeReal, och folk får meddelanden om att dela "en candid" med sina vänner. Precis som i BeReal är candids endast synliga för personer som delar dem själva också.

Berätta för dem vad du verkligen tänker



Dela dina tankar med Anteckningar - och se vad dina vänner gör pic.twitter.com/6mbSz0UGPx- Instagram (@instagram) December 13, 2022

Utöver allt detta kommer gruppprofiler snart att göra det möjligt för människor att skapa och gå med i grupper av människor under en enda profil. Samarbetssamlingar kommer också att vara ett nytt sätt för människor att ansluta till vänner kring ett gemensamt intresse, får vi veta. Människor kommer sedan att spara inlägg till en gemensam samling i en grupp eller enskild DM också.

Det händer mycket på Instagram just nu och även om det mesta är tillgängligt nu, är en del av det fortfarande väldigt mycket i testfasen. Du kan lära dig mer om vad Instagram har kokat i tillkännagivandet som länkas nedan också.

Skriva av Oliver Haslam.