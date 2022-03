Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Metas vd Mark Zuckerberg har enligt uppgift meddelat att NFT:er kommer till Instagram, även om detaljerna fortfarande är vaga.

Han meddelade nyheten under en session på South By Southwest. "Vi jobbar på att föra NFT till Instagram inom en snar framtid", sa han enligt The Financial Times , Engadget och The Daily Beast. "Jag är inte redo att tillkännage exakt vad det kommer att bli idag. Men under de kommande månaderna, möjligheten att ta in några av dina NFTs".

"Förhoppningsvis med tiden kunna prägla saker i den miljön", tillade han.

Kom ihåg att förra året sa Instagram att det " aktivt utforskade NFTs ". Sedan, i januari, hävdade rapporter att Facebook och Instagram utvecklade NFT-integrationer - inklusive funktioner som låter dig använda en NFT som profil och skapa NFT:er på plattformen. NFT står för "icke-fungibel token". Pocket-lint har en guide om dem här , men i ett nötskal kan den innehålla allt från animerade GIF:er till låtar. En NFT kan antingen vara unik eller en kopia av många – det beror på att blockchain används för att hålla reda på vem som har äganderätten till filen.

Det är för närvarande oklart om Meta kommer att låta dig, till exempel, sälja ett populärt Instagram-inlägg som en NFT, eller mint NFTs som ger tillgång till dolda Instagram-berättelser. Föreställ dig också en marknadsplats där du kan köpa och sälja ägande av dessa digitala föremål inom Instagram. Vi misstänker att det kommer att finnas något slags metaverslager här också.

Instagram kommer inte att vara det första sociala nätverket som erbjuder NFT. Twitter låter redan vissa användare ställa in en NFT som sina profilbilder. De dyker upp som hexagoner.

Skriva av Maggie Tillman.