Vilka var de mest googlade orden år 2022? Wordle, drottningen och... Dahmer

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Varje år publicerar Google en instrumentpanel på nätet som visar vilka ord, personer, händelser och trender som "googlades" - eller söktes - mest på Google-webbplatsen under de senaste 12 månaderna.

Den 2022 års instrumentpanelen, som kallas Year in Search, visar inte bara de mest trendiga sökningarna totalt sett, utan delar också upp sökningarna i olika typer, t.ex. nyheter, personer, skådespelare, idrottsmän, idrottsmatcher, filmer, dödsfall, recept, låtar och TV-program. Du kan till och med filtrera dem så att du kan se resultaten globalt eller i ett visst land, till exempel USA eller Storbritannien.

Vilka är de mest googlade orden?

Det kommer förmodligen inte som en chock för dig, men"Wordle" var den populäraste sökningen globalt sett under 2022. Drottning Elizabeth och Jeffrey Dahmer fanns också bland de tio största sökningarna. Du trodde säkert att du aldrig skulle läsa dessa två namn i samma mening, eller hur? Vi gissar att de trenderades eftersom drottningen förstås gick bort och Netflix släppte en succéserie om Dahmer, en amerikansk kannibalseriemördare som gav sig på minoritetsmän på 80- och 90-talen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nedan följer de mest trendiga sökorden globalt på Google under det senaste året:

Wordle Indien mot England Ukraina Drottning Elizabeth Indien mot SA Världscupen Indien mot Västindien iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indiens premiärspel

Så här hittar du alla de bästa trendiga sökningarna

Kolla in Googles instrumentpanel Year in Search 2022 för att se fler av de populäraste sökningarna - antingen globalt eller i ditt land - under året.

Vill du se söktrender i ditt område?

I år lanserade Google också en lokal hubb som visar upp intressanta trender från hela USA. Området Burlington, Vermont var till exempel den enda plats i USA som hade "klättergym" bland de populäraste söktrenderna "nära mig". Områdets främsta trenddjur för 2022? Kräftor. Områdena Anchorage, Alaska och Des Moines, Iowa var de enda två platserna i USA som hade "quilt shops" bland de populäraste sökningarna "near me".

Om du vill se din stads trendiga sökningar går du hit och skriver in ditt postnummer eller stadsnamn.

Det är veckan för hemsäkerhet på Pocket-lint Förbi Britta O'Boyle · 8 Augusti 2022 Det är veckan för hemsäkerhet hela den här veckan på Pocket-lint. Här är vad du kan se fram emot.

Skriva av Maggie Tillman.