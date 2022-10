Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Du kanske har hört att de nya Pixel 7 och Pixel 7 Pro kommer att få VPN av Google One och du kanske undrar vad det handlar om. Tidigare exklusivt för dem som prenumererar på Google Ones 2TB-planer eller högre, allt du behöver nu är en av Googles senaste telefoner. Här är allt du behöver veta om den mobila VPN-tjänsten, inklusive hur den fungerar och hur du aktiverar den på din telefon. Den fungerar på både Android- och iOS-enheter om du prenumererar på Google One.

Vad är VPN med Google One?

VPN by Google One är en mobil VPN-tjänst. Den är tillgänglig från Google One-appen på Android eller iOS.

Det är ett extra skyddslager som gör att du kan kryptera din onlineaktivitet - oavsett vilken app eller webbläsare du använder. Du kan surfa, streama och ladda ner innehåll med en säker och privat anslutning och behöver inte oroa dig för att hackare på osäkra nätverk (som offentligt Wi-Fi) ska kunna snappa upp din känsliga information. Google säger att VPN by Google One stöds av sin "bästa nätverksarkitektur i klassen" och har publicerat massor av information om hur VPN-tjänsten fungerar och kan se till att du alltid har en snabb och säker internetanslutning i alla dina appar och tjänster.

Hur fungerar Google Ones VPN-tjänst?

Google har faktiskt publicerat ett helt whitepaper om VPN by Google One med detaljer om hur VPN-tjänsten fungerar. Vi rekommenderar att du läser det om du vill ha detaljerna.

Men TL;DR-versionen är följande: På din enhet, när du använder din webbläsare och dina appar, kan de kommunicera din information online.

Din nätverksleverantör kan till exempel få tillgång till din onlineaktivitet, och de webbplatser du besöker kan spåra dig baserat på din IP-adress Google påpekar att vissa webbplatser och appar använder föråldrad, svag eller ingen kryptering alls. Det innebär att dina osäkrade data kan avlyssnas eller ändras av hackare under transporten, vilket naturligtvis innebär att du utsätts för integritets- och säkerhetsrisker.

Men om du aktiverar en VPN är dina onlinedata skyddade eftersom de transporteras genom en starkt krypterad tunnel. Tunneln VPN by Google One drivs av Google och underhålls via deras "säkra globala servrar". Återigen, läs Googles whitepaper för detaljer om hur deras servrar är säkra. Google säger att de aldrig kommer att använda VPN-anslutningen för att spåra, logga eller sälja din surfaktivitet. Företaget lovar att dess system har "avancerad säkerhet inbyggd" som säkerställer att ingen använder VPN för att koppla din onlineaktivitet till din identitet. Google har gjort sina klientbibliotek öppna och påpekat att dess system från början till slut har granskats av en oberoende instans.

Hur som helst, för att webbplatser ska kunna visa rätt innehåll för din region kommer VPN by Google One att tilldela dig en IP-adress baserad på ditt nuvarande land. Men webbplatser kan inte använda denna IP-adress för att fastställa din exakta plats.

Behöver du en prenumeration på Google One för att använda dess VPN?

Ja, även om Google nyligen meddelade att dess VPN kommer att vara gratis för alla Pixel 7- och Pixel 7 Pro-användare senare i år. För närvarande är VPN-tjänsten tillgänglig för dem som prenumererar på Google One-planen på 2 TB (eller högre) i utvalda länder. 2TB-planen kostar 9,99 dollar per månad i USA. För mer information om Google One, vad det är och hur mycket det kostar, se vår separata guide.

Så här aktiverar du VPN by Google One

För att aktivera VPN by Google One krävs ett tryck från Google One-appen.

Öppna Google One-appen på din Android- eller iOS-enhet. Se till att du är inloggad på ditt Google-konto. Längst ner i Google One-appen trycker du på Fördelar. Hitta VPN-förmånen och tryck på Visa detaljer. Slå på Aktivera VPN.

För extra säkerhet kan du ställa in telefonen så att den endast använder internet när VPN är aktiverat. Om din VPN kopplas bort blockeras internetåtkomsten tills VPN:n återansluts.

Öppna appen Google One. Tryck längst ner på Fördelar. Hitta VPN-förmånen och tryck på Visa detaljer. Tryck på Hantera VPN-inställningar. Slå på Blockera internet om VPN kopplar bort. Om enheten startas om försöker VPN- förmånen återansluta automatiskt.

Innan den återansluter är din internetanslutning inte blockerad eller skyddad.

När VPN-användningen återansluts ser du en nyckel högst upp på skärmen.

Du kan när som helst inaktivera den här inställningen i dina VPN-inställningar.

Behöver du mer hjälp? Se Googles supportsida för VPN by Google One.

Så här lägger du till VPN by Google One i dina snabbinställningar

Du kan lägga till VPN by Google till din Android-enhets snabbinställningar för ännu enklare åtkomst.

Svep nedåt två gånger från skärmens ovankant. Nedan till vänster trycker du på Redigera. Rör vid och håll kvar alternativet VPN by Google One. Dra sedan inställningen till den plats där du vill ha den Om du vill lägga till en inställning drar du den uppåt från "Håll och dra för att lägga till plattor".

Om du vill ta bort en inställning drar du den nedåt till "Dra här för att ta bort".

Vilka enheter kan använda Google Ones VPN?

VPN från Google One finns i Google One-appen för Android- och iOS-enheter.

Var finns Google Ones VPN tillgänglig?

VPN by Google One är tillgänglig i utvalda länder/regioner: Det finns en VPN för Google One i vissa länder: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Kanada, Kanada, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA, Tyskland, Österrike och Sydkorea. Om du har VPN by Google One aktiverat och ditt hemland eller din region stöds kommer VPN-tjänsten fortfarande att fungera när du reser internationellt.

