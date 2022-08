Hur du rensar webbläsarens cache och cookies

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Om du har problem med din webbläsare kan det vara ett snabbt och enkelt sätt att åtgärda problemet genom att rensa cacheminnet, men det finns några mindre nackdelar.

Du kan rensa cacheminnet i alla webbläsare, oavsett om det är på en stationär dator, Mac eller bärbar dator eller till och med på din telefon. Denna logik gäller Chrome, Edge, Firefox med flera.

-

I följande guide förklarar vi hur du rensar din cache och tar bort cookies för att lindra eventuella problem som du kan ha haft.

När du besöker en webbplats sparar din webbläsare automatiskt viss information. Om du besöker en webbplats regelbundet kan detta vara användbart eftersom denna caching kan hjälpa webbplatsen att laddas snabbt och ge dig en bättre användarupplevelse. Bilder, videor och vissa delar av webbplatsen kan lagras i cacheminnet för att underlätta laddningshastigheten.

Samtidigt sparar cookies dina särskilda användaruppgifter, vilket kan vara till hjälp om du använder en webbplats där du kan logga in på ett konto. Cookies används också för att visa dig relevanta annonser och skräddarsy din upplevelse på den webbplats du befinner dig på och på hela webben.

Om du rensar din cache och raderar dina cookies raderas denna information, vilket kan få följdeffekter. Webbplatser som du tidigare har besökt kan nu laddas långsammare och du måste också ange inloggningsuppgifter på nytt även på webbplatser som tidigare kom ihåg dig.

Om du har problem med en viss sida som du surfar på finns det ett alternativ till att rensa cacheminnet, och det finns en mycket enklare sak att prova först.

Detta går i princip ut på att tvinga fram en hård uppdatering av sidan du tittar på. Du vet redan att du kan ladda om den sida du är på genom att klicka på knappen Ladda om i webbläsaren. Detta löser dock sannolikt inte ditt problem. Så vad du behöver är en hård uppdatering. Detta uppdaterar helt och hållet den sida du befinner dig på, inklusive att rensa cacheminnet för den specifika sidan.

Detta är inte webbaserat, så det kommer bara att hjälpa för en sida och inte en hel webbplats om det finns ett större problem, men i de flesta fall fungerar det perfekt.

Det finns olika sätt att göra detta:

I Windows - om du använder en Windows-maskin trycker du på CTRL och klickar på knappen för omladdning eller trycker på CTRL+F5 samtidigt. Om det inte fungerar trycker du på CTRL+SHIFT+R.

På Mac - om du använder Safari på en Mac klickar du på SHIFT och på knappen för omladdning eller för andra webbläsare trycker du på CMD+SHIFT+R.

Om du använder Chrome är det väldigt enkelt att rensa webbläsarens cache på några sekunder. Det snabbaste sättet att göra det är att klicka på CTRL+SHIFT+DEL samtidigt. Då kommer du direkt till de inställningar du behöver för att radera din cache och dina cookies.

Annars kan du komma åt inställningarna för cacheminnet från Chrome-menyn:

Klicka på menysymbolen med tre punkter uppe till höger på skärmen. Leta efter alternativet "fler verktyg". Öppna det och klicka på "rensa webbläsardata". Då har du tillgång till de verktyg du behöver för att rensa cacheminnet.

Från dessa inställningar kan du rensa olika saker inom ett visst tidsintervall. Standardvärdet är 24 timmar, men du kan också välja att rensa de senaste sju dagarna eller fyra veckors webbläsarhistorik eller hela tiden. Du kan också välja att bara rensa din webbhistorik eller bara cookies eller bara cachade bilder och filer eller allt detta.

Om du behöver städa mer aggressivt kan du klicka på fliken Avancerad för att radera andra saker som data från automatiska formulär, webbplatsinställningar och annat.

Det är värt att notera att om du använder ditt konto för att synkronisera data mellan flera webbläsare och maskiner kommer den här processen att radera även dessa. Du måste alltså logga ut från ditt konto i Chrome först innan du gör detta.

Att rensa cacheminnet i Firefox är ganska likt det du gör i Chrome. Alternativet för att rensa din cache finns i webbläsarens inställningar.

Så här kommer du åt dessa inställningar:

Klicka först på hamburgermenyn i webbläsaren och klicka på inställningar. Leta efter "Sekretess och säkerhet" i vänstermenyn. Leta sedan efter avsnittet "cookies och webbplatsdata". Klicka på "rensa data" och välj sedan vad du vill rensa. Klicka på "Rensa".

Du kan också ställa in Firefox så att cacheminnet automatiskt raderas varje gång du stänger den. Inställningarna för detta finns under "privacy & security" och sedan under "history". Välj det så kommer du inte att ha någon historik sparad.

Bästa iPhone-appar 2022: Den ultimata guiden Förbi Maggie Tillman · 30 April 2022 Det här är de absolut bästa iPhone-appar som finns tillgängliga just nu, från produktivitetsappar till appar för att resa, läsa, lyssna på

Att rensa cacheminnet i Edge är lite annorlunda eftersom det är begravt lite bakom andra inställningar. För att hitta den:

Klicka på menyknappen med tre punkter uppe till höger. Klicka på "historia". Klicka sedan på trepunktsmenyn i det nya historikfönstret. Klicka sedan på "clear browsing data". Du har då möjlighet att rensa olika saker

Precis som i Chrome ger den här webbläsaren dig möjlighet att välja olika tidsramar, bland annat den senaste timmen, de senaste 24 timmarna, de senaste sju dagarna, de senaste fyra veckorna och hela tiden.

Du kan sedan välja att rensa cacheminnet, cookies, webbläsarhistorik, lösenord med mera. Välj vad du vill radera och klicka sedan på "rensa nu".

Skriva av Adrian Willings.