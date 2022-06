Google Maps lanserar index för luftkvalitet, så här kan du kontrollera det

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Google lanserar ett nytt lager med index för luftkvalitet i Google Maps för iPhone och Android, så att du när som helst kan kontrollera luftföroreningar i hela USA.

Det innebär att om du planerar en resa och är känslig för pollen eller andra allergener/föroreningar i luften kan du kontrollera nivåerna innan du ger dig iväg. Om en stad är smogig eller har riktigt dålig luftkvalitet kan du se det.

På samma sätt har ett skikt för skogsbränder lagts till i kartor i USA, så att du kan se hur de har påverkat luften i de drabbade områdena och undvika dem. Uppgifterna tillhandahålls av EPA, PurpleAir och andra "pålitliga statliga organ".

När du öppnar Google Maps på iPhone eller Android hittar du en plats i USA som du vill kontrollera. Tryck nu på lagerikonen i det övre hörnet som ser ut som två kvadratiska rutor staplade ovanpå varandra.

Nu visas en popup-meny med den vanliga möjligheten att välja karttyper och detaljer. Under "Map details" trycker du på "Air Quality" och/eller "Wildfires". När du har valt det ser du en färgkodad poäng. Ju lägre, desto bättre, och allt under 50, i det gröna området, anses vara "bra".

Den här nya funktionen finns inte bara i Google Maps-appen, utan du kan hitta informationen genom att söka i Google. Sök efter "Air quality near me" eller "Air quality in [US location name]" och du får samma detaljerade information.

Just nu är skiktet Air Quality Index endast tillgängligt för platser i USA. Funktionen har för närvarande inte införts i några andra länder. Vem som helst varifrån som helst kan dock kontrollera det i appen, men kommer bara att se data visas för USA.

Google har infört funktionen i Google Maps-appen för både Android och iPhone, så om du har den installerad och befinner dig i USA (eller reser till USA) kan du kontrollera den i appen. Du kan också använda Google-appen eller Google Search i din webbläsare för att söka specifikt efter "Luftkvalitet i [platsnamn]".

Skriva av Cam Bunton.