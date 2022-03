Vad är Googles Look to Speak-app och hur fungerar den?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har en app, kallad Look to Speak, som låter användare kommunicera med enbart ögonrörelser och telefonens frontkamera. Den marknadsfördes nyligen med en hjärtvärmande reklam som sprang tillsammans med Oscarsgalan .

Men hur fungerar den här appen, vem är den till för och hur kan du komma åt den? Låt oss ta reda på.

Look to Speak är en app som låter dig välja från en lista med fraser med bara dina ögonrörelser, appen säger sedan dessa fraser högt. Den är utformad för att hjälpa personer med motoriska funktionsnedsättningar och talsvårigheter att kommunicera lättare.

Appen är en del av Googles " Börja med en "-projekt på plattformen " Experimentera med Google ". Börja med en är en samling experiment som börjar med att arbeta med en person för att göra något effektfullt för dem och deras samhälle. I det här fallet försökte Google hjälpa Sarah Ezekiel, en artist som lever med motorneuronsjukdom.

Google säger "Förhoppningen är att Look to Speak kommer att vara till hjälp för samhällen med olika typer av tillfälliga, permanenta eller situationsbetingade funktionshinder."

Look to Speak är en app som är tillgänglig för Android-användare via Google Play Butik . Det är gratis att använda och det krävs ingen inloggning i appen.

Att använda Look to Speak är trevligt och enkelt. När du först öppnar appen måste du ge den tillstånd att komma åt enhetens kamera, eftersom detta krävs för att spåra dina ögonrörelser.

När det är gjort kommer du att se instruktioner på skärmen som leder dig genom stegen för att kommunicera via Look to Speak.

Kort sagt, du presenteras med en samling fraser uppdelade i två kolumner.

Om frasen du vill ha finns i den vänstra kolumnen tittar du åt vänster, utanför skärmens kant, för att välja.

Sedan delas alla fraser från vänster i två kolumner och du kan upprepa processen som tidigare.

Detta fortsätter tills endast din valda fras återstår och sedan kommer den att sägas upp.

När som helst kommer en åtgärd att avbrytas genom att titta upp ovanför skärmen. Att slå upp kan också sätta appen i snoozeläge.

I snoozeläge kan appen låsas upp via en sekvens av ögonrörelser när du vill fortsätta kommunicera.

Skriva av Luke Baker.