Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google Meet har introducerat liveöversatta bildtexter för videosamtal.

Google började testa funktionen först förra året. Det fungerar på webben eller från mobilen, men det kan bara översätta engelska till franska, tyska, portugisiska och spanska. Ändå är det ett steg mot att göra videosamtal mer inkluderande, eftersom det tar bort alla potentiella språkkunskapsbarriärer.

Vi kan tänka oss att det är användbart i all-hands- eller utbildningsmöten och även i utbildningsmiljöer, men också bara i en-till-en-samtal med vänner.

För att börja använda liveöversatta bildtexter i Google Meet måste du först slå på bildtexter i inställningarna, sedan ställa in den på engelska och aktivera översatt bildtext. Du kan välja mellan ett av fyra översatta språkalternativ.

Öppna Google Meet på din dator. Från ett möte klickar du på Fler alternativ > Inställningar > Bildtexter. Slå på "Captions" och ställ in språket på engelska. Aktivera "Översatt bildtext". Välj ett språk: franska, tyska, portugisiska och spanska.

Obs! För mer detaljerad information, se Google Meets hjälpsida.

Alla som använder Google Meet kan använda standardtextning, men liveöversatta bildtexter är för närvarande endast tillgängliga för följande Workspace-utgåvor: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade och Education Plus.

Det rullar ut gradvis, så det kan ta ett par veckor innan du ser det.

Stapla upp belöningar och förmåner på alla dina befintliga kort med detta Curve Mastercard Förbi Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Detta briljanta system kommer att spara tid och ansträngning varje gång du betalar.

Kolla in Pocket-lints guider på Google Meet för att lära dig mer om Zoom-konkurrenten och hur den fungerar:

Skriva av Maggie Tillman.