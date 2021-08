Hur man hittar en närliggande elektrisk scooter med Google Maps

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google Maps erbjuder en funktion som gör att du kan se den närmaste tillgängliga elscootern (eller e-skoter, vad du än vill kalla dem).

Google tillkännagav till och med nyligen en integration med Ford-ägda Spin , vilket gör det enkelt för dig att hitta Spin-skotrar. Men Spin är inte den enda e-cykelpartnern som kan integreras med Google. Under åren har Google Maps också lagt till möjligheten att hitta elektriska skotrar från Lime.

Alla som använder Google Maps kan se den närmaste tillgängliga elcykeln eller e-scootern i realtid, inklusive hur lång tid det tar att gå till elscootern, samt batteriets räckvidd och förväntad ankomsttid. Till exempel, när du letar efter vägbeskrivningar kan Google Maps hitta Spin e-skotrar i 84 städer, städer och campus runt om i USA, Kanada, Tyskland och Spanien.

Här är vad du behöver göra:

Öppna den senaste versionen av mobilappen Google Maps. Ange din destination. Tryck på transportikonen för att se det närmaste tillgängliga alternativet för e-scooter. Välj det alternativ du vill ha. Du kommer att skickas till tillverkaren av e-scootern.

Spins skoter kommer att visas på Google Maps när du väljer cykelalternativet efter att ha letat upp vägbeskrivningar till en specifik plats. De kommer också att visas under fliken kollektivtrafik. Om du väljer en Spin -cykel omdirigeras du till Spin -appen (eller din appbutik för att ladda ner appen) för att betala för och låsa upp bilen. Du kan hyra en Spin elektrisk scooter för $ 1 (plus 15 cent per minut).

För att se om Spin fungerar i din stad, stad eller campus, kolla in den här guiden .

Men kom också ihåg: För dem som vill ha fler alternativ för e-scootrar visar Google Maps även Lime-skotrar i över 100 städer. Gå hit för att se om Lime för närvarande är tillgängligt i ditt område. I likhet med Spin kommer Lime -ikonen att visas under Google Maps cykelsektion när du planerar en resa - men bara i mobilappen, inte på skrivbordsappen. Du behöver också Lime -appen för att betala för och låsa upp ett fordon.

Bästa Android-appar 2021: Den ultimata guiden Förbi Maggie Tillman · 18 Augusti 2021