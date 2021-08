Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google utarbetade itzs Google One -tjänst i höstas med en förmån för ett virtuellt privat nätverk som är utformat för att skydda din integritet online när du är på språng. Nu utökar den funktionen internationellt, inklusive till Storbritannien.

Om du är Google One -prenumerant kan du få åtkomst till Googles VPN i Google One -appen. Du måste dock prenumerera på minst 2 TB Google One -planen. Google sa att du kan utnyttja VPN när du använder någon app på din telefon. Ännu bättre, om du har skapat familjedelning med Google One kan fem andra personer också få tillgång till VPN. Tänk på att de flesta mobila VPN -tjänster av hög kvalitet kan kosta upp till $ 15 i månaden.

Googles VPN -tjänst är tillgänglig i USA samt sju nya länder från och med den 11 augusti 2021. De inkluderar Storbritannien, Mexiko, Kanada, Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien, vilket först märktes av 9to5Google . Det finns några begränsningar, till exempel att du bara kan använda tjänsten i ett av de länder som stöds. Google sa: "Du kommer inte att kunna ansluta till VPN med Google One om du reser till ett land som inte stöds".

Dessutom låter Google One VPN dig inte komma åt innehåll från ett annat land eller en annan region genom att tilldela en IP -adress från den platsen. I stället kommer det att "tilldela dig en IP -adress baserad på ditt nuvarande land så att webbplatser kan visa dig rätt innehåll för din region".

Slutligen är Google One VPN fortfarande bara tillgängligt på Android -enheter. Det kommer förmodligen till iOS, Windows och Mac någon gång.

