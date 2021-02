Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har tecknat ett avtal med News Corp, mediaorganisationen som ägs av Rupert Murdoch, om att inkludera berättelser och innehåll från sina tidningar i USA, Storbritannien och andra regioner runt om i världen.

Business Insider rapporterar att sökjätten kommer att göra "betydande" betalningar för att erbjuda innehåll som vanligtvis är gömt bakom en betalvägg till användare av Google News-appen gratis.

Det inkluderar berättelser från The Sun, The Times och The Sunday Times i Storbritannien och Wall Street Journal och New York Post i USA.

Avtalet kommer eftersom Google och andra onlinetjänster är under press att betala nyhetsbutiker för att dela berättelser, med den australiska regeringen som debatterar förordningen för att genomdriva den enligt lag. Det ryktes att Google till och med hotade att dra sin sökning från Australien om sådan lagstiftning infördes.

Inte allt innehåll från News Corps tidningar kommer att visas på Google News - det kommer att kurateras.

"Jag skulle vilja tacka Sundar Pichai och hans team på Google som har visat ett tankeväckande engagemang för journalistik som kommer att få resonans i alla länder", säger News Corps vd, Robert Thomson.

"Detta har varit en passionerad sak för vårt företag i över ett decennium och jag är glad att handelsvillkoren förändras, inte bara för News Corp utan för varje förläggare."

