(Pocket-lint) - Google lägger till tidigare Pixel-exklusiva redigeringsfunktioner i Google Foto. De är nu för alla Android-användare, men de är betalväggiga. Så om du inte äger en Pixel måste du prenumerera på Google One för att kunna använda dem.

Google One-prenumerationer börjar på $ 1,99 per månad. Du kan se hur molnlagringstjänsten fungerar här , men basplanen erbjuder 100 GB utrymme plus 15 GB gratis lagring. Google kastar också in förmåner, som Google Store-belöningar eller dessa nya redigeringsfunktioner för Google Foto.

"Från och med idag tar vi med oss några av de redigeringsfunktioner som för närvarande är tillgängliga på Pixel till Google One-medlemmar som en del av deras medlemskap", meddelade Google i ett blogginlägg som publicerades den 11 februari 2021. "Dessa effekter förvandlar dina porträtt med maskininlärning . "

Specifikt lägger Google till verktyg som förbättrad Portrait Blur, Portrait Light och Color Pop, som den introducerade med Pixel 5 förra hösten. Google tar dock inte bort de befintliga gratisversionerna av Portrait Blur eller Color Pop från Google Photo. De kommer fortfarande att fungera för alla.

De nya versionerna för Pixel-användare och Google One-prenumeranter utnyttjar helt enkelt kraften i maskininlärning och tillämpar den på äldre foton som inte har nyare djupdata. Pixelanvändare kommer också fortfarande att få tillgång till funktionerna gratis, även om de inte prenumererar på Google One.

Google erbjuder också AI-drivna filter, till exempel ett "dynamiskt" alternativ som automatiskt förbättrar ljusstyrka och kontrast och "himmelförslag" som kan justera himlen i dina foton med mer färg och kontrast. "Låt dina gyllene timmebilder dyka upp genom att öka och justera färgen och kontrasten på himlen med en av flera paletter inspirerade av hisnande soluppgångar och solnedgångar", förklarade Google.

Tänk på att från och med nästa månad avslutar Google sitt kostnadsfria obegränsade lagringsprogram för Google Foto.

Skriva av Maggie Tillman.