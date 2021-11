Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Har du någonsin varit på is? Som, har du ringt en kundtjänst eller din bank och blivit utsatt för, ja, hissmusik?

En Android-funktion som heter Hold for Me, är designad för att göra dessa situationer lite mindre olidliga. Här finns allt du behöver veta.

Funktion i telefonappen

Hold for Me är en funktion för Google Phone-appen på Android-enheter . Den använder Googles AI-teknik, Duplex , för att vänta på dig. Den kommer också att ge dig bildtexter i realtid, så att du enkelt kan se vad som händer, och den kommer att berätta för alla representanter på linjen att vänta på dig om det behövs.

"Vi samlade in feedback från ett antal företag, inklusive Dell och United, såväl som från studier med kundsupportrepresentanter, för att hjälpa oss att utforma dessa interaktioner och göra funktionen så användbar som möjligt för personerna på båda sidor av samtalet." Google förklarade i ett blogginlägg .

Ta telefonen från tyst eller bara vibrera Öppna appen Telefon Ring ett företag När du är parkerad trycker du på Håll för mig och sedan på Start Medan du är i vänteläge hittar du ett kort på skärmen som säger "Lägg inte på" När supportrepresentanten är redo att prata med dig kommer en uppmaning att visa "Någon väntar på att prata med dig" Tryck på Återgå till samtal

Google sa att Hold for Me är utformad för att hjälpa dig att "få tillbaka den tiden". I grund och botten, när du ringer ett avgiftsfritt nummer eller företag, och det sätter dig i vänteläge, kan Google Assistant sedan vänta på linjen för dig. "Du kan gå tillbaka till din dag, och Google Assistant kommer att meddela dig med ljud, vibrationer och en uppmaning på din skärm när någon är på linjen och redo att prata", förklarade Google. "Det betyder att du kommer att spendera mer tid på att göra det som är viktigt för dig och mindre tid på att lyssna på musik."

Hold for Me följer en annan telefonfunktion med artificiell intelligens från Google, Call Screen , som hjälper dig att undvika avbrott från spamsamtal. Faktum är att Hold for Me drivs av Google Duplex, en AI som kan upptäcka hållmusik, inspelade meddelanden och representanter. Om den upptäcker en representant på linjen kommer Google Assistant att slå in för att meddela dig att någon är redo att prata och kommer att be representanten att vänta en stund medan du återgår till samtalet.

Medan Hold for Me väntar på dig kommer Googles AI att stänga av samtalet, men du kan kolla i realtid undertexter på skärmen för att säkert veta vad som händer. Telefonappen spelar i huvudsak in ljudet från företaget eller vad som nu har satt dig på is, och sedan visar den en utskrift av vad som sägs. Ljudbearbetning sker på din enhet, utan att ingenting skickas till Google. Ljudinspelningen och transkriptionen kommer att raderas från din enhet 48 timmar efter samtalet.

Öppna appen Telefon. Tryck på Mer (knapp med tre punkter) och sedan på Inställningar. Tryck på Håll för mig. Slå på eller av Hold for Me.

Hold for Me är en valfri funktion som måste aktiveras i Googles inställningar. När det är aktiverat trycker du på "Vänta åt mig" i Googles telefonapp när du har placerats i vänteläge.

Pixel 3 och nyare Pixel-enheter

Endast amerikanska användare för närvarande

Hold for Me fungerar bara på Pixel 3 och senare enheter i USA. Du behöver den senaste versionen av Phone-appen för att använda Hold for Me, och den är för närvarande endast tillgänglig på engelska.

Kolla in Googles blogginlägg och supportnav .

Bästa erbjudanden från Amazonas första dag 2021: Välj erbjudanden som fortfarande finns kvar Förbi Maggie Tillman · 11 November 2021