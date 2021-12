Tips och tricks för Google Assistant: Så behärskar du din Android-assistent

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google Assistant är mjukvarujättens röstassistent och dess svar på Apples Siri och Amazons Alexa . Du kan fråga assistenten nästan vad som helst, och den kommer att förstå dina ord i sitt sammanhang, vilket ger relevanta resultat på ett konversationssätt.

I stort sett varenda Android-telefon har Assistant installerad ur lådan nu för tiden, så om du har en ny Android-telefon är chansen stor att du redan har tillgång till Googles röstaktiverade hjälpreda. Faktum är att när du först konfigurerar telefonen tar den dig igenom grunderna för att komma igång.

För att hjälpa dig ta reda på allt Assistant gör på telefonen har vi samlat några experttips och tricks. Om du har en Nest- eller Google Home-enhet har vi en separat tips och tricks-funktion som du kan läsa för att få ut så mycket som möjligt av dessa enheter.

Många av tipsen nedan skrevs med en Pixel 6-telefon som kör Android 12, även om de kommer att fungera på andra Google-Assistant-kompatibla telefoner också; i stort sett alla Android-telefoner, såväl som iOS-enheter med Google Assistant-appen. Du kan dock hitta inställningsmenyerna på olika ställen.

När du först skaffar din assistent på din smartphone blir du ombedd att använda Google Assistant och "OK Google" alltid påslagen röstdetektering. Du måste ställa in en "OK Google" röstmodell så att telefonen kan känna igen din röst när som helst och aktivera Google Assistant för att uppfylla dina behov (oavsett om det är att spela musik, hämta väderprognosen eller vad som helst).

Google Assistant strömmar från ditt Google-konto. Det är viktigt att se till att du ställer in Assistant med samma konto som du kommer att be den att hitta information från, särskilt när det kommer till foton.

Om du använder ett konto för assistenten och ett annat konto för dina Google Foton kommer det inte att ha åtkomst.

Google Assistant har en inställningsmeny. Under den här menyn kan du göra allt från att justera din "OK Google"-röstmodell till att se en sammanfattning av din aktivitet genererad av Assistant.

Öppna appen Inställningar och sök efter "Assistent", och du bör se ett alternativ som säger "Assistentinställningar" i listan. Tryck på det och det tar dig till huvudinställningsmenyn för Google Assistant.

I äldre versioner av programvara är metoden annorlunda: Öppna Google Assistant-appen genom att säga "Ok Google", tryck på ögonblicksbildikonen längst ner till vänster och tryck sedan på den cirkulära profilikonen i det övre högra hörnet. Scrolla ner så hittar du olika Google Assistant-inställningar.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Rulla ned till Nyheter och tryck på den för att anpassa din nyhetslista.

Härifrån kommer du att kunna lägga till nyhetskällor om du scrollar till botten. Du kan också ändra ordningen genom att trycka på fliken "Ändra ordning" till höger längst upp på din nyhetslista. Om du trycker på "x" bredvid en nyhetskälla tas den bort från din lista över nyhetskällor.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Tryck på Rutiner > Tryck på God morgon. Härifrån kan du anpassa din dagliga genomgång.

Du kan välja från en handfull alternativ, inklusive att ta telefonen från tyst, justera kompatibla smarta enheter, ta reda på vädret, arbetspendling, påminnelser, om du vill avsluta dagen med en nyhet, etc. Du kan kan också lägga till en åtgärd, till exempel spela musik, i slutet.

Öppna Google Assistant och säg "Visa mig min inköpslista". Nu kan du lägga till objekt till den här listan. Eller så säger du helt enkelt något som "HeyGoogle, lägg till chorizo och mjölk på min inköpslista".

Google Assistant har ett läge "Fortsatt konversation" som låter dig ställa en uppföljningsfråga efter att ha fått ett svar från Google Assistant. Istället för att behöva använda väckningsordet "Hey Google" igen. Gå till dina Google Assistant-inställningar och välj "Fortsatt konversation", välj sedan vilken enhet du vill aktivera det på.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Tryck på Språk > Tryck på "Lägg till ett språk" för att välja ett språk för att prata med din assistent.

Öppna Google Assistant-inställningarna > "Hey Google och Voice Match" och slå på eller av "Hey Google".

Slå på reglaget för att ge assistenten tillåtelse att känna igen din röst när du säger "Hey Google" - även om skärmen är avstängd eller om du använder en app. Detta gör att Assistant alltid är på.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Rulla ned till "Personliga resultat" > Aktivera "Personliga resultat på låsskärmen".

Aktivera för att tillåta röstmatchning att skicka meddelanden och komma åt e-post, kalender, kontakter och mer när din telefon är låst.

Öppna inställningarna för Google Assistant > Scrolla ned till "Hey Google och Voice Match" och välj nu "Lär din assistent din röst igen".

Du måste sedan säga "Hey Google" några gånger så att assistenten kan komma ihåg och känna igen hur du säger frasen. Den kan sedan använda frasen som ett väckningsord och enhetsupplåsningsord.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Rulla ned till "Hey Google och Voice Match" > Rulla ned till "Ta bort från kvalificerade enheter".

Google Assistant kommer då inte att kunna komma ihåg eller känna igen hur du säger frasen. Tänk på att du då inte kan använda frasen.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Rulla ned till "Dina platser".

Därifrån ser du alternativet att lägga till din hem- och arbetsadress. Du kan också lägga till ytterligare platser genom att trycka på "Lägg till en ny plats".

Öppna inställningarna för Google Assistant och hitta "Face Match". Tryck nu på "konfigurera Face Match" för att få Google att känna igen ditt ansikte så att det bara visar dig information som bara är avsedd för dig.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Scrolla ned till Väder > Välj mellan Fahrenheit eller Celsius.

Öppna Google Assistant-inställningarna > Tryck på "Enheter" > Tryck på "Lägg till" för att lägga till en enhet, högtalargrupp eller tjänst. Följ instruktionerna. När en enhet har konfigurerats kan du använda Google Assistant för att styra den.

Läs vår separata funktion om några av de bästa Google Assistant-kompatibla smarta hemenheterna som finns att köpa .

Google Assistant är din personliga assistent. Den kan spela musik åt dig, ställa in påminnelser, kontrollera ditt flyg och mycket mer. Här är några saker du kan säga och göra med assistenten med bara din röst.

Du behöver bara säga "OK Google" eller eller svepa uppåt från det vänstra eller högra hörnet av skärmen på Pixel-enheter. Andra Android-tillverkare använder ibland power/sleep-knappen för att väcka assistenten, så om du trycker på den en kort stund aktiveras Google Assistant i många fall. Öppna Google Assistant-appen på iOS-enheter.

För att be assistenten att spela lite musik, säg "Hey Google" följt av "spela lite musik", "spela lite jazz", "spela lite träningsmusik", "lyssna på Daft Punk" eller "lyssna på Imagine på Spotify", etc.

Du kan ställa in din standardmusikapp på fliken Tjänster i Google Assistants inställningar och den spelas automatiskt upp från den musiken från den källan.

För att starta Netflix och börja titta, säg "Hey Google" följt av vad du vill titta på: "Titta på Umbrella Academy på Netflix". Detta kommer att öppna Umbrella Academy på Netflix. Du behöver inte titta på Umbrella Academy, men du borde, det är bra.

Om du vill be assistenten berätta nyheter från källor som du har valt i förväg, säg "Hey Google" följt av "vad är nyheterna", "internationella nyheter", "vad är nyheterna om det amerikanska valet" eller "sportnyheter" osv. .

För att be assistenten att styra kompatibla smarta enheter måste du konfigurera dem. Därefter kan du säga "Hey Google", följt av "stäng av köksbelysningen", "säg till Deebot att städa köket", "höj värmen" osv.

Om du vill be assistenten om din dagliga genomgång säger du "Hey Google" följt av "god morgon", "god eftermiddag" eller "god kväll" osv. Du får vädret, kommande möten, en nyhetsberättelse osv.

För att be assistenten att ställa in påminnelser åt dig, säg "Hey Google" följt av "ställ in en påminnelse...", "påminn mig om att köpa mjölk", "påminn mig om att köpa mjölk ikväll", "påminn mig att ringa mamma", eller "påminn mig om att tvätta när jag kommer hem" osv.

Om du vill be assistenten att ställa in ett alarm åt dig, säg "Hey Google" följt av "ställ in ett alarm...", "väcka mig kl. 09.00", väck mig kl. 10.00 varje dag", "ställ in mitt alarm på kl. 08.00", eller "visa mina larm" osv.

För att fråga assistenten om vädret, säg "Hey Google" följt av "vad är det för väder", "kommer det att regna imorgon", "hur varmt är det ute", "vad är temperaturen" eller "prognos för helgen" osv. .

För att fråga Assistant om sportnyheter, säg "Hey Google" följt av "Did the Red Sox vann", "Did Arsenal win", "berätta sportnyheter", "när är baseballmatchen", "vem är den snabbaste mannen i livet" , eller "vad är Real Madrids spellista" osv.

För att ställa en allmän fråga till assistenten, säg "Hey Google" och ställ sedan vilken fråga som helst, till exempel "vem är Archimedes", "hur långt är månen", "hur många uns i en kopp" eller "hur många uns i en kopp pund", eller "vad är ett dinglande particip" etc. I många fall kommer Google att läsa tillbaka informationen till dig och berätta källan.

För att be assistenten att hitta saker i närheten, säg "Hey Google" följt av kommandon som "hitta en restaurang", "evenemang i närheten", "nära hotell", "vad finns det för närliggande pubar" eller "vilka komedifilmer spelas" osv. .

Om du vill be assistenten att hitta saker medan du reser säger du "Hey Google" följt av "flyg till New York", "hotell i Boston", "restauranger i Barcelona", "var kan jag vandra i Frankrike" eller "Är United flight 16 i tid", osv.

Google Assistant kommer att veta saker om din bokade resa om du har skickat bekräftelser till ett Gmail-konto. Säg bara "Hey Google" och sedan "what's my next flight" så får du en lista över kommande flyg. Du kan också fråga "när ska jag till Barcelona?" och du får information om ditt flyg till Barcelona till exempel.

Om du vill be assistenten att göra realtidsöversättningar åt dig, säg "Hey Google" följt av "'Hej' på spanska", "'Tack' på japanska", "Vad är 'Godmorgon' på italienska" eller "Översätt" flygplats" till franska" etc.



För att be assistenten att ringa ett samtal åt dig, säg "Hey Google" följt av "ring Sally", "ring ett telefonsamtal", "ring Alice Walker" eller "ring mamma hemma" osv.

För att be assistenten att skicka ett meddelande till dig, säg "Hey Google" följt av "skicka ett meddelande", "smsa till Eric", "skicka ett WhatsApp-meddelande", "sms:a Alice som anländer kl. 17.00" eller "säg till Sally att jag ska vara 5 minuter sen" osv.

För att be assistenten att ställa in en timer, säg "Hey Google" följt av "ställ in en timer", "nedräkning 1 minut", "starta en timer i 10 minuter" eller "ställ in en timer på 5 minuter" osv.



För att be assistenten att öppna en app åt dig, säg "Hey Google" följt av "öppna YouTube", "Öppna kalender" eller "Öppna Wi-Fi-inställningar" osv.

För att be assistenten att hitta en app åt dig i Play Butik, säg "Hey Google" följt av "Facebook i Play Butik", "WhatsApp i Play Butik", "Uber i Play Butik" eller "Twitter i Play Butik" osv. .

För att be assistenten att söka på Google, säg "Hey Google" följt av "sök efter..." följt av vad du än letar efter - vare sig det är semesteridé, zebrafakta, roliga one-liners eller fakta om månen, etc. .

Om du vill be assistenten att titta i din kalender säger du "Hey Google" följt av "vad finns i min kalender".

Om du vill be assistenten att visa dina Google Foton säger du "Hey Google" följt av "visa mig mina foton". Google Photos vet att foton innehåller, så det kommer också att returnera foton av föremål, som din hund, mat, barn eller platser, säg bara "visa mina bilder på bilar" så får du dina bilfoton visade.

Om du vill be assistenten att visa dina Gmail-e-postmeddelanden säger du "Hey Google" följt av "visa mig mina e-postmeddelanden". Detta kommer att visa e-postmeddelanden från ditt länkade konto.

För att använda Assistant för att diktera i meddelandeappar som stöds, inklusive Googles egen Messaging-app, tryck på mikrofonikonen på tangentbordet.

Om du vill be assistenten hjälpa dig att navigera säger du "Hey Google" följt av "navigera hem", "navigera till jobbet", "vägbeskrivning till 100 Main Street", "Navigera till närmaste kafé" eller "navigera till postkontoret" ", etc. Detta kommer att beräkna rutten och öppna upp Google Maps Navigation.

För att be assistenten att låsa upp din enhet, säg bara "Hey Google" (måste vara aktiverat i inställningarna för Google Assistent). Om du är på en högljudd plats kanske den inte känner igen din röst ordentligt.

Google Assistant hjälper dig med denna viktiga uppgift. Säg bara "Hey Google" följt av "ta en selfie". Detta öppnar kameran omedelbart och startar en 3 2 1 nedräkning. Kom ihåg att le.

Den universella metoden för beslutsfattande. Säg "Hey Google" och sedan "kasta ett mynt". Assistant kommer att kasta det myntet och låta dig veta om det är huvuden eller svansar.

"OK Google" och sedan "slå på ficklampa" kommer att slå på blixten på din telefon. Perfekt för att titta in i mörka hål.

Google Assistant kan vara roligt, som Siri. Och det är bra att hålla sinnet sysselsatt när du känner dig uttråkad. Här är några saker som assistenten kan göra utöver att arbeta dag och natt för att tillgodose alla dina behov.

För att be assistenten att spela ett spel, säg helt enkelt "Hey Google" följt av "spela ett spel".

För att be assistenten att spela trivia, säg helt enkelt "Hey Google" följt av "play trivia". Det låter dig sedan välja mellan olika ämnen, som matematik, geografi, underhållning, etc.

För att be assistenten att underhålla dig, säg helt enkelt "Hey Google" följt av "Jag är uttråkad". Det låter dig sedan spela ett spel eller berätta ett skämt. Det kommer till och med att "överraska dig med lite slumpmässigt roligt".

För att be assistenten att recitera en dikt, säg helt enkelt "Hey Google" följt av "recitera en dikt".

För att be assistenten att berätta ett skämt, säg helt enkelt "Hey Google" följt av "berätta ett skämt". Du kan sedan be om en till.

Säg "Hey Google" följt av "berätta ett slumpmässigt nummer". Vad som kommer härnäst kan överraska dig.

Tolkien-fans kommer att bli bekanta med den här. Säg "Hey Google" och sedan "vad har jag i fickan?". Varsågod.

Fans av Douglas Adams kanske är mindre imponerade: Säg "Hey Google" och sedan "vad är meningen med livet?". Komedi är bra, men vi är lite ledsna över resultatet.

Detta är kanske juvelen i kronan på Google Assistants färdigheter. Säg "Hey Google" följt av "Jag känner mig lycklig". Vi kommer inte att förstöra överraskningen, men Google Assistant går verkligen till stan för att hantera Googles ikoniska fråga.

Testa att fråga Google Assistant "när är jag?"