(Pocket-lint) - Under ett streamat event berättade Metas vd Mark Zuckerberg mer om Metaverse som hans företag har investerat i – inklusive att Metas forskningsavdelning utvecklar ett universellt system för talöversättning. Detta system skulle helst tillåta användare från hela världen att sömlöst interagera med varandra i Metas digitala universum.

"Detta kommer att bli särskilt viktigt när människor börjar teleportera över virtuella världar och uppleva saker med människor från olika bakgrunder", sa Zuckerberg under ett evenemang som heter Inside the Lab: Building for the metaverse with AI. "Nu har vi chansen att förbättra internet och sätta en ny standard där vi alla kan kommunicera med varandra, oavsett vilket språk vi talar eller var vi kommer ifrån. Och om vi får det här rätt är detta bara ett exempel om hur AI kan hjälpa människor att sammanföras på en global skala."

Meta har en plan i två delar för att få detta att hända. Du kan läsa det i detalj på företagets blogg , där det också offentliggjorde sin plan på onsdagen.

Först utvecklar Meta No Language Left Behind, ett översättningssystem som kan lära sig alla språk, "även om det inte finns mycket text tillgänglig att lära sig av", enligt Zuckerberg. Meta-chefen hävdade att den kan översätta "hundratals språk med toppmoderna resultat och de flesta språkparen - allt från österrikiska till Uganda till urdu".

Efter det vill Meta skapa en artificiell intelligens (AI), med målet att erbjuda "omedelbar tal-till-tal-översättning över alla språk, även de som mest talas; förmågan att kommunicera med vem som helst på vilket språk som helst", Zuckerberg sa. "Det är en superkraft som människor drömt om för alltid och AI kommer att leverera det inom våra liv."

Kom ihåg Meta har länge varit intresserad avartificiell intelligens, naturlig språkbehandling och byggt en superdator för forskning om maskininlärning.

Ändå gjorde Zuckerberg många höga påståenden under evenemanget, och inte en enda gång erbjöd han eller Metas forskare en tidslinje, färdplan eller något konkret om dess ambitiösa projekt. Faktum är att Meta bara ägnade hela evenemanget åt att pitcha potentialen för en universell språköversättning, särskilt i Metaverse.

