(Pocket-lint) - Meta kommer inte att rulla ut end-to-end-kryptering som standard på Facebook Messenger och till Instagram- konversationer förrän 2023.

Tidigare i år lovade Meta att sekretessalternativet skulle vara tillgängligt för alla Facebook Messenger- och Instagram-användare "tidigast någon gång 2022". Nu har moderbolaget till Facebook, Instagram och WhatsApp avslöjat via ett inlägg i The Telegraph (som först rapporterades av The Guardian ) att hela insatsen har försenats på grund av oro för användarsäkerhet.

Med end-to-end-kryptering kan bara en avsändare och mottagare se ett meddelande. Medan meddelanden som skickas via Facebook Messenger och Instagram kan krypteras från början till slut, är alternativet inte aktiverat som standard, och nu kommer det inte att vara det förrän om ett par år. Davis sa att Meta inte vill att funktionen ska hindra dess förmåga att hjälpa till att stoppa kriminell aktivitet, och att den vill "få det här rätt".

Så, för att hjälpa "allmänna säkerhetsinsatser", planerar Meta att nu använda en "kombination av icke-krypterad data" över appar, kontoinformation och rapporter från användare. Kom ihåg att WhatsApp redan som standard stöder end-to-end-kryptering.

Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Indien och Japan har alla också skrivit på ett internationellt uttalande som varnar för farorna med kryptering och uppmanar plattformar att ge brottsbekämpande myndigheter bakdörr åtkomst till krypterade meddelanden och filer med en motivera.

Enligt BBC tror Storbritanniens inrikesminister att end-to-end-kryptering kan göra det svårt att förhindra övergrepp mot barn på nätet.