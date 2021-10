Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ett omfattande avbrott påverkar för närvarande servrarna på Facebook , WhatsApp och Instagram , som alla är helt nere för tillfället.

Under de senaste månaderna har varenda stor socialt mediatjänst drabbats av långvariga avbrott, ibland varaktiga timmar. Med "nere" eller "avbrott" menar vi oförmågan att komma åt endera webbplatsen och se ditt flöde. Eller så är det så enkelt som att inte kunna skicka eller ta emot meddelanden på någon plattform eller få något att ladda.

När du upplever detta kan du få ett felmeddelande.

Felmeddelandena varierar ofta. Ibland visar Instagram ett "5xx -serverfel" eller att det inte går att uppdatera flödet, medan Facebook kommer att visa meddelandet "Tyvärr, något gick fel". När det gäller WhatsApp och Messenger kommer de att visa en klockikon bredvid meddelanden som inte levereras. När du ser dessa indikationer kan det vara frustrerande och du kanske undrar när tjänsterna kommer igång igen.

Lyckligtvis finns det ett enkelt sätt att kontrollera statusen för dessa tjänster för att se om de är nere eller högre. Gå helt enkelt till en webbplats som Down Detector:

Down Detector fungerar för alla typer av webbplatser och tjänster, så det är ett praktiskt verktyg för att bokmärka när du tror att något inte fungerar som det ska. Vi rekommenderar också att du tittar på Twitter för att se vad andra upplever och för att leta efter officiella tillkännagivanden från företagen själva, men som just nu är det också nere, så Down Detector borde vara din bästa insats.