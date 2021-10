Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Facebook har gått all-in på videomöten.

Företaget lanserade Messenger Rooms, som är ett sätt att gå med i gruppvideosamtal med upp till 50 personer. Det är som en virtuell hangout där vänner bara kan komma in bara för att säga hej. Det har också lagt till videosamtal till Facebook Dating, samt live-streaming funktioner till både Facebook och Instagram.

VD Mark Zuckerberg tillkännagav dessa funktioner i en livestream i april 2020. Han sa att mer än 700 miljoner människor ringer till Messenger och WhatsApp varje dag. Så Facebook fördubblar privat kommunikation och försöker hjälpa människor att ansluta i mindre grupper. Här är vad du behöver veta om Messenger Rooms och Facebooks andra videoinsatser.

Facebook lanserade en videosamtalsfunktion som heter Messenger Rooms. Det låter dig och upp till 49 andra gå med i ett gruppvideosamtal, som Facebook kallar ett "rum". Du kan starta ett rum från Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp eller Portal, och du kan öppna samtalet för alla eller låsa det för att hindra oinbjudna från att gå med. Du kan också ta bort deltagare.

I ett rum kan du använda Facebooks augmented reality -filter och ändra din bakgrund till en virtuell. Facebook innehåller 360-graders utsikt över exotiska platser för bakgrunder, och det arbetar med skönhetsfilter samt filter som är utformade för att lysa upp ett mörkt rum.

Kom ihåg Zoom, ett populärt alternativ till Facebook, låter dig också gå med i videosamtal i stora grupper och använda virtuella bakgrunder .

Så här skapar du ett rum från din telefon:

Öppna Messenger -mobilappen. Tryck på fliken People längst ned på skärmen. Tryck på Skapa ett rum. Välj de personer som du vill gå med i. Du kan också dela rummet i ditt nyhetsflöde, grupper och evenemang. Om du vill dela ett rum med personer som inte har Facebook kan du dela en länk med dem.

Du kan gå med i ett rum från din telefon eller dator - du behöver inte ladda ner någonting.

Facebook sa att rumssamtal inte är end-to-end-krypterade till skillnad från WhatsApp.

Facebooks Messenger Rooms -funktion är nu tillgänglig globalt i Facebook Messenger -appen. Messenger Rooms är tillgängliga på alla företagets produkter, inklusive Messenger och Facebook, Instagram Direct, WhatsApp och Portal.

Facebook Messenger Rooms erbjuder också möjligheten att sända live.

Facebook meddelade också videouppdateringar för följande appar:

Facebook Live återupplivar en funktion som heter Live With, som gör att du kan bjuda in en annan person att strömma med dig. Donera -knappen kommer också till livestreamar, så att du kan samla in pengar från sändningar under pandemin. Och Facebook lägger till ett virtuellt datumalternativ till Facebook Dating, vilket i huvudsak låter dig ringa ett videosamtal med funktionen.

Instagram tillåter användare att lägga upp liveströmmar till IGTV och till Instagram -berättelser efter att de avslutat sändningen, och Instagram Live -strömmar kommer äntligen till skrivbordet för första gången.

Slutligen har Facebook Portal nu möjlighet att gå live till sidor och grupper.

Enkelt uttryckt: Alternativ till Messenger och WhatsApp - inklusive de som är inriktade på videosamtal - ökar i popularitet för tillfället. För konsumenterna finns Zoom, som nu har mer än 300 miljoner studenter. Och för team eller studenter som använder G Suite eller Microsoft 365 finns det Google Meet respektive Microsoft Teams. Poängen är: Facebook har hård konkurrens.

Om den vill hålla konsumenterna uppkopplade till sina appar och tjänster måste den vara smidig och innovativ, särskilt under kris. Facebook uppmärksammar helt klart konsumenter, trender och världshändelser, och det reagerar på ett imponerande sätt. Det är ingen slump att Messenger Rooms och dessa andra videofunktioner anländer vid en tidpunkt då många behöver dem som mest.