(Pocket-lint) - Hulu meddelade idag en prishöjning på $ 1 på företagets två video on demand (VOD) -planer: Hulu (annonsstödda), tidigare $ 5,99 per månad och Hulu (Inga annonser), som före idag kostade $ 11,99 per månad. Den nya prissättningen, $ 6,99 och $ 12,99 per månad, ger den annonsfria planen till bara en dollar mindre än Disneys kraftigt marknadsförda trevägspaket , som erbjuder Hulu (annonsstöd) med Disney+ och ESPN+ för bara $ 13,99 per månad totalt.

Disneys vd Bob Iger förklarade i ett telefonkonferens förra månaden för investerare att företaget hoppas kunna konvertera så många abonnenter som möjligt till The Disney Bundle istället för att låta dem hålla sig till ett individuellt abonnemang och säger att "churn -priserna på paketet är jämna lägre "jämfört med en engångsprenumeration.

Hulus Live TV -planer förblir desamma på $ 64,99 per månad med annonser eller $ 70,99 per månad utan, kanske ytterligare ett avsiktligt knep för att få fler användare att byta sin nuvarande tjänst till ett biffigare och dyrare paketerbjudande.

Prisökningarna träder i kraft en månad från och med idag, med början den 8 oktober 2021.

I slutändan är dessa prisuppgångar inte nya från Disney. Under de senaste månaderna har Disney höjt kostnaden för sin egen Disney+ -tjänst från 6,99 dollar per månad till 7,99 dollar per månad och ESPN+ från 5,99 dollar per månad till 6,99 dollar per månad.