Vad är Arlo Safe och vad gör det?

(Pocket-lint) - Arlo har lanserat en ny app och enhet i USA som ger trygghet åt dem som går hem sent på natten.

Arlo Safe utökar företagets säkerhetsteknik till att även gälla utanför hemmet - för att ge personlig säkerhet dygnet runt.

Här förklarar vi vad det är och vad den gör.

Vad är Arlo Safe?

Arlo Safe består av en app för iOS och Android som du installerar på din telefon, plus en enhet - Arlo Safe-knappen - som du kan sätta på en nyckelknippa eller i en ficka och använda för att omedelbart larma räddningstjänsten om var du befinner dig.

Appen kan dock användas utan knappen, med sin egen funktion för nödsituationer med en knapptryckning, plus en familjesäkerhetsfunktion som visar var familjemedlemmar (som också har appen installerad) befinner sig och skickar hjälp till dem vid behov.

Appen har också funktioner för krockdetektering och respons, som inte bara larmar räddningstjänsten vid en fordonsolycka, utan också kan spela in ljud och bild automatiskt för att hjälpa räddningstjänsten att få en bättre uppfattning om vad som har hänt.

"Med Arlo Safe utnyttjar vi Arlos prisbelönta expertis inom smart hemsäkerhet och intuitiv, lättanvänd design för att leverera den säkraste, mest omfattande säkerhetsappen som håller jämna steg med våra moderna, hektiska liv", säger Tim Johnston, Arlos SVP för produkter.

Vad gör Arlo Safe-appen?

Arlo Safes funktion för nödsituationer med en knapptryckning gör det möjligt för användarna att tala direkt med levande agenter, som stannar kvar på linjen tills hjälpen anländer. Den kommer också att ge tjänsterna viktig information beroende på händelsen.

Familjesäkerhetsfunktionen gör det möjligt för användare att skicka incheckningsförfrågningar till valda familjemedlemmar. Dessutom kan användarna ange gemensamma platser, t.ex. hem, skola eller kontor, så att meddelanden kan skickas om en familjemedlem lämnar eller anländer.

Vad är Arlo Safe Button?

Arlo Safe Button är en liten enhet som bokstavligen innehåller en knapp som användaren kan trycka på för att tyst kalla på hjälp.

Hur mycket kostar Arlo Safe?

Arlo Safe-appen är gratis att ladda ner. Vissa funktioner är gratis.

Vissa andra funktioner kräver dock en månatlig prenumerationsavgift, där priserna börjar på 4,99 dollar per månad för en enskild person. En familjeplan kostar 9,99 dollar per månad, medan en Arlo Safe and Secure Pro-plan kostar 19,99 dollar per månad men täcker Arlo Safe och funktioner för företagets hemsäkerhetsprodukter.

Arlo Safe-knappen är tillgänglig för 29,99 dollar. Alternativt innehåller en Arlo Safe Family Plan två knappar och en ettårig prenumeration på familjeplanen.

Du kan läsa mer på Arlos egen amerikanska webbplats.

