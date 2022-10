Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple släppte en rad programuppdateringar som bland annat innebar en prishöjning för Apple Music och Apple TV+ (och därefter Apple One).

Som 9to5Mac först upptäckte har Apple höjt priserna för Apple Music till 11 dollar per månad för individuella planer (upp från 10 dollar) i USA. Eller så kan du få det för 109 dollar per år. Familjeplanen för Apple Music kostar nu 17 dollar per månad, upp från 15 dollar. När det gäller Apple TV+ har priset ökat från 5 dollar per månad till 7 dollar. Årskostnaden hoppar från 50 dollar per år till 69 dollar. Naturligtvis går även Apples One-paket upp i pris. Du betalar 17 dollar i månaden för en Individual-plan, upp från 15 dollar. Familjeanvändare betalar nu 23 dollar per månad i stället för 20 dollar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Premier-kunder betalar 33 dollar per månad i stället för 30 dollar. Du kan nu se hela fördelningen av de nya prisnivåerna på Apples webbplats.

I ett uttalande säger Apple att prisändringarna för Apple Music beror "på en ökning av licenskostnaderna, och i sin tur kommer artister och låtskrivare att tjäna mer". Företaget förklarade också att Apple TV+ debuterade för tre år sedan till "ett mycket lågt pris" eftersom det började med "bara några få program och filmer". Apple har sedan dess utökat tjänsten och vann priset för bästa film vid Oscarsgalan i år för filmen CODA.

Mer om Apple Music och Apple TV+ finns i Pocket-lints guider:

Vi har även följande guide om Apple One: Vad är Apple One, hur mycket kostar det och vad ingår i paketet?

Skriva av Maggie Tillman.