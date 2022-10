Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple tillkännagav Fitness+ redan 2020, men när det först kom ut behövde du en Apple Watch för att kunna använda det. Det är dock inte längre fallet, eftersom de som har en iPhone nu kan använda sig av den prenumererade fitnessappen, även om de inte har en Apple Watch.

De som har en Apple Watch kommer fortfarande att kunna se mätvärden i realtid på sin iPhone, iPad eller Apple TV för en mer detaljerad bild, men om du bara har en iPhone kommer du att kunna använda Fitness+ och det kommer att bidra till din Move-ring, som du kommer att se i Fitness-appen på din iPhone.

Förutom att Fitness+-prenumerationstjänsten utökas till att även omfatta iPhone-användare kommer ett antal nya funktioner till plattformen, bland annat en serie med Taylor Swifts Artist Spotlight-satsningar som innehåller låtar från hennes album Midnights.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Det lanseras också tre nya samlingar som består av Totally '80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes och 14-Day HIIT and Strength Challenge, och Time to Walk-träningarna har fått nya gäster, bland annat Hannah Waddingham, Meghan Trainor och Eileen M. Collins.

Ett träningsprogram som heter Yoga for Every Runner lanseras också, med ultramarathonatleten Scott Jurek och Fitness+ Yogatränaren Jessica Skye, så det finns mycket att göra.

Apple Fitness+ kostar 9,99 pund per månad eller 79,99 pund per år om du bor i Storbritannien och 9,99 dollar per månad eller 79,99 dollar per år i USA. Du får dock tre månader av tjänsten gratis när du köper en ny iPhone, iPad eller Apple TV. Tjänsten ingår också i Apple One Premier-planen och är tillgänglig i 21 länder.

Du måste köra iOS 16.1 på en iPhone 8 eller senare för att få de senaste funktionerna. Öppna appen Fitness på din iPhone och tryck på fliken Fitness+ längst ner i mitten för att få tillgång till Fitness+-innehåll.

Stapla upp belöningar och förmåner på alla dina befintliga kort med detta Curve Mastercard Förbi Pocket-lint International Promotion · 27 Oktober 2021 Detta briljanta system kommer att spara tid och ansträngning varje gång du betalar.

Skriva av Britta O'Boyle.