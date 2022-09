Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple Pay Later kanske inte kommer förrän nästa år. Den kommande "köp nu, betala senare"-funktionen, som gör att amerikanska kunder kan dela upp sina inköp i fyra lika stora betalningar under sex veckor, rapporteras vara försenad till 2023 på grund av tekniska problem, enligt en ny rapport.

Apple tillkännagav Apple Pay Later vid WWDC förra sommaren. Det skulle vara en ny funktion i iOS 16 - eller en uppdatering av den. Apple Pay Live är dock fortfarande inte live. Reportern Mark Gurman har nu hävdat att Apple Pay Later kan komma att lanseras våren 2023 som en del av en uppdatering av iOS 16.4. "Detta får mig att tro att företaget inte är helt säkert på när Apple Pay Later kommer att vara redo för lansering", skrev Gurman i sitt nyhetsbrev Power On. "Det är möjligt att funktionen inte kommer förrän iOS 16.4 på våren. Jag har hört att det har funnits ganska stora tekniska och ingenjörsmässiga utmaningar i utrullningen av tjänsten, vilket har lett till förseningarna."

Apple Pay Later kommer att vara en funktion i appen Apple Wallet. Den kommer att vara tillgänglig för Apple Pay-användare som gör inköp online och i appar på iPhone och iPad. Apple erbjuder i princip avbetalningslån utan kostnad till användarna. Med det sagt är personerna "föremål för behörighetskontroller och godkännanden", och Apple har inte specificerat vad deras behörighetskontroller omfattar. Men det finns inga räntekostnader när du använder Apple Pay Later, och det finns inga avgifter.

För mer information om hur Apple Pay Later kommer att fungera när det kommer, se Pocket-lints guide: Vad är Apple Pay Later och hur låter det dig "köpa nu, betala lager"?

