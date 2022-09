Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apple kommer snart att göra sin Fitness+-tjänst tillgänglig för alla ägare av en iPhone, oavsett om de också använder en Apple Watch eller inte.

För närvarande är tjänsten begränsad till Apple Watch-användare för att spåra träningspass och aktiviteter, men Apple planerar en uppdatering som ska släppas i höst och som gör det möjligt för alla iPhone-användare i 21 länder att prenumerera och delta.

Hela tjänsten kommer att vara tillgänglig, vilket inkluderar mer än 3 000 studioklasser och meditationer.

Fitness+ kommer också att vara helt integrerat med appen Fitness som kommer med iOS 16.

Den kommer att vara tillgänglig för att streamas via iPhone, iPad och Apple TV.

Apple meddelade också att det kommer nya avsnitt av Time to Walk som lanseras den 12 september. Ljudupplevelsen för Apple Watch är utformad för att uppmuntra användarna att promenera oftare och har haft mer än 58 prominenta gäster under de senaste åren.

Bland de nya gästerna som snart kommer att finnas med i tjänsten finns skådespelerskan Regina Hall (Scary Movie), den paralympiska medaljören Ade Adepitan och Meghan Trainor, den prisbelönta sångerskan bakom den enorma hiten "All About That Bass".

Nya avsnitt kommer också att läggas till i Time to Run, Apples ljudlöpningserfarenhet för Watch.

Apple Fitness+ kostar 9,99 dollar per månad i USA, 9,99 pund i Storbritannien och 9,99 euro i Centraleuropa.

Det finns paketerbjudanden och andra planer tillgängliga som du kan läsa om här.

