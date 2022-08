Så här startar du snabbt en röstinspelning på din iPhone

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Låt oss säga att du befinner dig i en situation där du snabbt vill kunna spela in en röstanteckning på din iPhone. Du kanske är journalist under en intervju. Eller en student på en lektion. Oavsett vad orsaken är vill du inte ha en krånglig process, utan du vill att det ska gå snabbt och enkelt. Vi har en lösning för dig. Här är det snabbaste sättet att börja spela in en röstanteckning.

I steg 1 nedan krävs det lite inställningar innan du snabbt kan börja ringa in röstinspelningar på en iPhone. Det är en engångsgrej och när det är gjort kan du hoppa vidare till steg 2. Det krävs med andra ord inte en inställning varje gång.

Du behöver inte göra det här varje gång, men för att kunna spela in en röstanteckning på telefonen behöver du en app som erbjuder en ljudinspelningsfunktion. Apples App Store är fylld av röstnotisappar från tredje part, men Apples inbyggda app Röstmemon är mycket användarvänlig. Den är inbyggd och är helt gratis att använda. Om du raderat den av någon anledning kan du installera om den från Apple App Store utan kostnad.

Återigen behöver du inte göra det här varje gång, men om du lägger till appen Röstmemon till kontrollcentret kan du snabbt komma åt den där varje dag framöver. Kontrollcenter ger dig omedelbar tillgång till de saker som du gör mest. Du kan använda Kontrollcenter för att snabbt ta en bild, slå på Wi-Fi eller, i den här situationen, snabbt starta en ljudinspelning.

Om du vill lägga till appen Röstmemonier dyker du ner i Inställningar:

Öppna appen Inställningar. Bläddra ner till Kontrollcenter och välj den. I rutan Kontrollcenter hittar du Röstmemon och trycker på den gröna +-knappen för att lägga till den. Dra och släpp Voice Memos i området "Inkluderade kontroller" för att ange var du vill att den ska visas.

Nu när du har lagt till appen Röstmemon till Kontrollcenter kan du när som helst skapa en röstanteckning med tre tryck på din iPhone.

När din iPhone är öppen och olåst sveper du nedåt från den övre högra delen av skärmen. Detta öppnar Kontrollcenter. Leta efter ikonen för röstmemon (vågformssymbol). Tryck på den för att välja. Tryck på den stora röda inspelningsknappen för att börja spela in din röstanteckning. Tryck på stoppknappen (blocksymbol) för att stoppa inspelningen av röstanteckningen. Du kommer sedan att se den listad i rutan Alla inspelningar. Tryck på uppspelning för att lyssna på den.

Eller tryck på symbolen ... i hörnet för att redigera eller dela inspelningen.

Och så är det klart! Du har spelat in en röstanteckning på nolltid. Välkommen.

Titta på Apples supporthubb för röstanteckningar för att lära dig mer om appen.

Skriva av Maggie Tillman.