(Pocket-lint) - På WWDC i juni 2022 tillkännagav Apple en ny sekretessfunktion, kallad Safety Check, som ska hjälpa dig att snabbt stänga av andras tillgång till din plats och information. Företaget presenterade den som ett säkerhetsverktyg för användare som försöker fly från missbrukande relationer. Här är vad du behöver veta om Safety Check.

Apple har laddat iOS, operativsystemet som driver iPhone, med flera integritetsfunktioner under de senaste åren, och det senaste är ett nytt verktyg - Safety Check - som kommer med programuppdateringen iOS 16. Safety Check hjälper dig att enkelt och snabbt inaktivera bland annat din positionsdelning i en nödsituation. Många människor delar lösenord och tillgång till sina enheter med sina partners. Men i missbruksförhållanden, som Apple konstaterade vid WWDC 2022, kan detta hota din säkerhet och göra det svårare för dig att få hjälp.

Apple har samarbetat med amerikanska organisationer som stödjer offer för våld i hemmet och våld i nära relationer, som National Network to End Domestic Violence, National Center for Victims of Crime och WESNET (The Women's Services Network). Resultatet av dessa samtal är Safety Check, ett nytt avsnitt i appen Inställningar där du snabbt kan granska och återställa den åtkomst du har gett andra. "Det här gör att människor i missbrukssituationer snabbt kan återkalla missbrukares tillgång till deras data och plats", säger Apple.

Säkerhetskontrollens viktigaste funktioner:

Slutar att dela plats med andra via Hitta min app

Återställer systemets sekretessbehörighet för alla appar.

Logga ut dig från iCloud på alla dina andra enheter.

Du kommer åt Säkerhetskontroll i appen Inställningar. När du öppnar Säkerhetskontrollen ser du två alternativ:

Nödåterställning: Återställ omedelbart åtkomsten för alla personer och appar och se över din kontosäkerhet.

Återställ omedelbart åtkomsten för alla personer och appar och se över din kontosäkerhet. Hantera delning och åtkomst: Anpassa vilka personer och appar som kan få tillgång till din information och granska din kontosäkerhet.

Välj det första alternativet, Nödåterställning, om du befinner dig i en nödsituation och snabbt vill återkalla andras åtkomst till din information, inklusive din plats. Det andra alternativet, Hantera delning och åtkomst, är för när du har tid att granska vem du har gett åtkomst till och du kan granska vilka behörigheter du har gett till vissa appar.

Om du väljer Nödåterställning i Säkerhetskontrollen meddelar Apple inte någon att du har slutat dela med dem, men de kan märka att delningen har upphört. Apple varnar dig för att du slutar dela med alla personer och återkallar delningsåtkomsten för alla appar. De ändrar också ditt Apple-ID-lösenord och uppmanar dig att se över din kontosäkerhet.

Ja. Säkerhetskontrollen skyddar åtkomsten till dina meddelanden genom att hjälpa dig att logga ut från iCloud på alla dina andra enheter, och den begränsar meddelanden och FaceTime till den enhet du har i handen.

Säkerhetskontroll är en ny funktion i iOS 16, en kostnadsfri programuppdatering som kommer till iPhone i höst. Den offentliga betaversionen av iOS 16 kommer att komma i sommar så att alla kan testa den.

