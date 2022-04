Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ har olika träningsalternativ från core- och styrkeklasser till pilates och meditation, men plattformen har också ett antal program som hjälper dig att nå dina träningsmål. En av dessa är ett förlossningsprogram, utformat för att hjälpa nyblivna mammor att komma i form efter att ha fött barn, oavsett vilken förlossning de hade.

Programmet är en uppföljning av Apples Stay Active Under Pregnancy-program, som har 10 avsnitt och är utformat för att hjälpa förväntade mamma att hålla sig aktiv under en hälsosam graviditet. Programmet Get Back to Fitness After Having a Baby har under tiden sju avsnitt vid lanseringen och det är utformat för att hjälpa dig efter graviditeten.

Så här hittar du och får åtkomst till Apple Fitness+ postpartum-programmet och vad det erbjuder.

Som vi kort nämnde har Apple Fitness+ Get Back to Fitness After Having a Baby-programmet sju avsnitt. Den har designats för alla som nyligen har fått barn och det finns olika alternativ att passa, oavsett vilken förlossning du haft, även om Apple rekommenderar att du pratar med din läkare eller vårdgivare innan du startar programmet.

Core-träningspassen i programmet är designade för att återansluta din kärna. De hjälper dig att återuppbygga din kärna och ryggstyrka, samtidigt som du arbetar på bäckenbotten. Du hittar också styrketräning för överkroppen, underkroppen och hela kroppen, där du kan använda en lätt till medelhög hantel, eller bara din kroppsvikt, beroende på var du befinner dig på din träningsresa.

Programmet Get Back to Fitness After Having a Baby har också Mindful Cooldowns som inkluderar stretchningar som riktar sig mot vanliga tighta punkter efter graviditeten och meditationer som fokuserar på teman som egenvård och tålamod.

Var och en av de sju passen är 10 minuter långa och de drivs av Betina.

Apple Fitness+-programmen finns i Fitness+-appen i Fitness-appen på iPhone eller iPad . Följ stegen nedan för att komma åt programmet Get Back to Fitness After Having a Baby.

Öppna Fitness-appen på din iPhone eller iPad Tryck på fliken Fitness+ längst ned på skärmen Rulla ner på huvudsidan för Fitness+ Du kommer att se Program när du bläddrar förbi Nya träningspass, Nya Meditationer och Samlingar Svep höger till vänster när du ser fliken Program om du inte kan se programbrickan efter förlossningen Tryck på programbrickan Kom tillbaka till träningen efter att ha en baby för att se avsnittsalternativen Tryck på avsnittet du vill göra och tryck på "Let's Go" Eller tryck på "+" och molnet med pilen för att ladda ner avsnittet

Skriva av Britta O'Boyle.