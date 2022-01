Vad är Apple Fitness+ Collections och hur fungerar de?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple lanserar en funktion som heter Collections till sin träningsapp Fitness+ den 10 januari, som har utformats för att hjälpa användare att nå sina mål.

Här är allt du behöver veta om Apple Fitness+ Collections, inklusive vad de är och hur de fungerar.

Apple Fitness+ Collections är utvalda serier av träningspass och meditationer från nästan 2 000 träningspass i Fitness+ träningsbibliotek för att hjälpa användare att bli motiverade och hålla dem på rätt spår för att uppnå vilket mål de än siktar på.

Serien av samlingar som erbjuds har alla en föreslagen plan för användare att följa, vilket hjälper dem att göra avsiktliga träningsval under de följande dagarna eller veckorna.

Det finns sex samlingar att välja mellan, med mer sannolikhet att läggas till med tiden. Dessa inkluderar:

30-dagars kärnutmaning

Förbättra din hållning med Pilates

Perfekta dina yogabalansställningar

Kör din första 5K

Stärk din rygg, sträck dina höfter

Varva ner för en bättre läggdags

Kollektioner kommer att finnas tillgängliga i Fitness+-appen från 10 januari. Varje samling är olika och består av en rad träningspass och/eller meditationer för att uppnå ett visst mål.

Kollektionen 'Perfect Your Yoga Balance Poses' har till exempel totalt åtta sessioner och erbjuder en progression av stående ställningar och armbalanser. Du börjar med 10-minuterspass och går vidare till längre, och du kan upprepa någon av träningarna eller hela serien för att fortsätta att förbättra din balans.

The Wind Down for a Better Bedtime har 14 sessioner, medan 30-dagars Core Challenge har 30 sessioner, så varje samling är olika beroende på vilket mål du väljer.

För att se samlingar, se till att du kör den senaste programvaran den 10 januari 2022.

Du måste sedan öppna Fitness-appen på din iPhone eller iPad och trycka på fliken Fitness+ längst ner i mitten. Samlingar kommer att dyka upp i sin egen sektion, som Nya träningspass, Nya Meditationer och Tid att gå.

Stapla upp belöningar och förmåner på alla dina befintliga kort med detta Curve Mastercard Förbi Pocket-lint International Promotion · 7 Januari 2022