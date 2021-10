Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Under sitt Unleashed -evenemang i oktober 2021 introducerade Apple en billigare plan för Apple Music.

Den nya nivån kallas " Apple Music Voice Plan " och är halva priset för en individuell Apple Music -prenumeration - men den ger fortfarande tillgång till musiktjänstens hela katalog med 90 miljoner låtar. Det finns vissa förbehåll, förstås. Här är vad du behöver veta om Apple Music Voice Plan och om det är värt att prova.

Enkelt uttryckt, med Apple Music Voice Plan har du tillgång till hela Apple Music, men du kan bara göra det med röststyrning. Med andra ord måste du spela musik via en Siri-aktiverad enhet, till exempel en HomePod Mini, AirPods eller en iPhone. Med en Apple Music Voice Plan -prenumeration kan du be Siri spela vad som helst i Apple Music -biblioteket - inklusive hela album, enskilda låtar och Apples spellistor. Det finns ingen gräns för låtval eller antal tillgängliga hopp.

Med en Apple Music Voice Plan kan du inte använda Apple Music -appen för att manuellt styra din lyssningsupplevelse som du kan på en annan prenumerationsnivå. Det beror på att Apple Music -appen har ett mycket annorlunda användargränssnitt bara för Voice Plan -användare. Det är avskalat för att bara visa musikförslag och din senaste lyssningshistorik. Det finns också ett särskilt avsnitt för att lära dig hur du interagerar med Apple Music via Siri -röstkommandon.

Så, för att spela den senaste låten av Taylor Swift, snarare än att dyka in och använda Apple Music -appen på din telefon, måste du fråga Siri ("Hey Siri, spela [x] av Taylor Swift"). Om du verkligen vill använda Apple Music -appen för att helt styra din lyssningsupplevelse, bör du istället få en individuell eller familjeprenumeration.

I detta USA kostar Apple Music Voice Plan 4,99 dollar per månad.

Apple Music kostar vanligtvis $ 9,99 per månad för individer eller $ 14,99 per månad för familjer. En rabatterad plan för studenter är tillgänglig för $ 4,99 per månad.

Ja, varje kund med sitt eget Apple-ID kan prova en gratis 7-dagars testversion av Apple Music Voice Plan.

Apple Music Voice Plan är kompatibel med alla Siri-aktiverade enheter som kan spela Apple Music. Det fungerar med iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod, AirPods och CarPlay. Hårdvaruintegrationer från tredje part, till exempel Apple Music för Echo eller Samsung Smart TV, stöds inte.

Som vi sa ovan ger Apple Music Voice Plan full tillgång till Apple Music -katalogen.

Du kan be Siri spela vilken låt som helst i biblioteket eller någon av de tillgängliga spellistor eller radiostationer. Apple utökar till och med sina spellistor med tema, så du kommer att kunna be Siri att "spela middagsspellistan" för att omedelbart börja strömma låtar. Det finns tiotusentals spellistor - inklusive hundratals nya stämnings- och aktivitetsspellistor, personliga mixar och genrestationer - som du kan lyssna på med Apple Music Voice Plan.

Apple sa att dess spellistor skapades av "redaktionella experter" och att de är optimerade bara för röst. Försök be Siri att "spela något chill" eller "spela mer så här". Du kan till och med namnge-släppa specifika spellistor, till exempel New Music Daily, Rap Life, Todays Hits, Todays Country, A-List Pop, R&B Now och mer.

Du kan registrera dig för Apple Music Voice Plan direkt via Apple Music -appen eller genom att fråga Siri ("Hej Siri, starta min Apple Music Voice -provversion").

Apple sa att Apple Music Voice Plan kommer att finnas tillgängligt senare 2021.

Det lanseras i USA, Storbritannien, Australien, Österrike, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Spanien och Taiwan.

Röstplanen ger dig bara tillgång till Apple Music -katalogen till ett lägre pris än individ- eller familjeplanerna. Det är för avslappnade lyssnare som vill ha ett snabbt och enkelt sätt att få Siri att spela musik - utan att behöva röra med Apple Music -appen eller spendera timmar med att kurera spellistor. För att vara tydlig är det ingen avgift att få Siri att spela musik. Om du har låtar från eller på iTunes kan du fortfarande spela upp dem med Apple Music -appen och styra dem med röst, precis som du kunde tidigare.

Så, är det värt att prova? Visst varför inte? Om du är så osäker, kolla in den gratis 7-dagars provversionen, och då har du ingenting att förlora.

Kolla in Pocket-lints djupgående guide på Apple Music för mer om hur Cupertinos musikstreamingtjänst kostar och vanligtvis fungerar.