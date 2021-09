Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En amerikansk domare har meddelat ett föreläggande i fallet Epic vs Apple och beordrade Cupertino -jätten att tillåta apputvecklare att ta alternativa betalningar, annat än genom Apple själv.

En del av Epic vs Apple -fallet säger i ordern att Apple är "permanent begränsad och förbjuden från att förbjuda utvecklare att inkludera i sina appar och deras metadataknappar, externa länkar eller andra uppmaningar som leder kunder till inköpsmekanismer". I grund och botten kan Apple inte längre tvinga utvecklare att bara erbjuda inköp i appen via Apples eget monetära system. De kommer effektivt att kunna kringgå avgiften som betalas till Apple per köp (i allmänhet cirka 30 procent).

Detta var huvudargumentet i Epic-fallet, där Fortnite-studion varnades och sedan förbjöds för att erbjuda rabatter till fans om de köpte spelvaluta utanför iOS-appen.

Hela domen kan ses här , som publicerad av The Verge . Det kan också ha en betydande inverkan på Google, som också för närvarande är inblandat i ett eget rättsfall med Epic Games. Även det handlar om att erbjuda alternativa betalningsmetoder och länkar i appar.

Intressant nog avslöjar domen också att 70 procent av appbutikens intäkter kommer från spel, så om varken Apple eller Google kan tjäna lika mycket på inköp i appen undrar vi om det kommer att ske betydande förändringar i hur det driver vissa appar in framtida.

Tiden får utvisa på den fronten. För tillfället kan detta vara det första viktiga steget för att få Fortnite tillbaka till en iPhone och iPad. Håll dock inte andan under tiden.