Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple har länge experimenterat med kredit och försökt olika metoder för användare att betala för saker. Senast erbjöds det Apple-kortet. Det låter också användare köpa Apple-enheter med räntefria månatliga betalningar med sitt Apple-kort. Nu, även om du inte har registrerat dig för Apple Card, kan du kanske "köpa nu, betala senare" på Apples flik.

Enligt Bloomberg samarbetar Apple med Goldman Sachs för att erbjuda en bekräftande eller Klarna-liknande upplevelse för varje Apple Pay-transaktion - inget Apple-kort krävs. Så istället för att betala hela köpeskillingen på förhand kan du kanske betala i delbetalningar över tiden. Detta kommer alla att bakas i Apple Pay, och därmed hundratals miljoner Apple-enheter över hela världen.

Du betalar i fyra räntefria avbetalningar under två veckor om du väljer "Apple Pay in 4", står det i rapporten, eller så kan du betala ränta under flera månader om du väljer "Apple Pay Monthly Payments". Det finns ingen kreditkontroll, och vissa planer kommer inte ens ha försenade avgifter. Det är oklart hur mycket ränta Apple kan ta ut, än mindre när företaget kommer att lansera tjänsten.

Medan du kan skrynkla näsan vid tanken på att vara låst i skuld, särskilt till Apple, kommer möjligheten att köpa varor på en betalningsplan sannolikt vara en mycket välkommen funktion för människor runt om i världen som lever lönecheck till lönecheck och har svårt att svälja kostnaden för saker på förhand, oavsett om det är Apple-enheter eller till och med något som en gräsklippare på Home Depot.

Mer flexibla betalningsalternativ är något som många konsumenter önskar, och Apple är uppenbarligen väl medveten om det.

Mer information om Apple Pay och Apple Card finns i våra guider: