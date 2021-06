Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Vid WWDC 2021 tillkännagav Apple en ny systemövergripande meddelandefunktion som är utformad för att ge innehåll som tidigare delats med dig. Lämpligt kallad Shared with You, det fungerar med sex olika Apple-appar vid lanseringen, till exempel Apple News. Det är tänkt att göra det lättare för dig att återvända till saker som vänner och familj skickar dig i meddelanden - som artiklar.

Det är lättast att tänka på Shared with You som en Apple Messages-funktion som skapar ett nytt avsnitt "Shared with You" i Apple Photos-appen, Apple Music-appen, Apple News-appen, Safari-appen, Apple Podcasts-appen och Apple TV-appen. Allt innehåll som delas med dig i Meddelanden visas i dessa Apple-appar under "Delas med dig" för snabb och enkel åtkomst.

I grund och botten, om en vän skickar ett foto, en spellista, en artikel, en webbplats, en podcast eller en film i Meddelanden, ser du att innehållet visas i avsnittet "Delas med dig" i dina Apple-appar. Till exempel kommer delade foton att visas i appen Foton och spellistor visas i appen Musik och artiklar visas i appen Nyheter och så vidare. Det är enkelt.

Under en demo av Shared with You visade Apple att Shared with You-avsnittet visas på fliken Lyssna nu i Apple Music-appen. Därifrån kan du enkelt spela en delad spellista och till och med lägga till den i ditt bibliotek.

I appen Foton lever delat med dig innehåll på fliken For You samt under Utvalda foton och minnen. Foton som delas med dig läggs också automatiskt till i ditt bibliotek. Intressant nog sa Apple att Foton är tillräckligt smarta för att ta över bilderna du "faktiskt bryr dig om" - så att du inte behöver oroa dig för skärmdumpar eller memes-röran.

När det gäller TV-appen har den en delad med dig-rad. Detta har alla filmer och visar dina vänner delade i Meddelanden.

Apple gav inte demos om hur Shared with You kommer att fungera i Apple News, Safari eller Podcasts, men man kan anta att de också kommer att ha "Delade med dig" -avsnitt som är lätta att upptäcka som serverar innehåll som du har skickats i Meddelanden.

Nej. Apple sa också att du snabbt kan fästa innehåll i Meddelanden för att höja det i Delat med dig. Propert.

Shared with You kommer att finnas tillgängligt i Meddelanden och kommer att fungera med Apples appar när iOS 15 , iPadOS 15 , tvOS 15 och macOS Monterey lanseras senare i år. För närvarande finns utvecklarbeta av dessa uppdateringar tillgängliga för testning, och de offentliga betaversionerna är planerade att anlända i sommar. Men du kommer sannolikt att vilja vänta tills de officiellt lanseras senare i år.

Eftersom Shared with You ännu inte är officiellt tillgängligt för konsumenter kan allt som beskrivs här ändras.

Skriva av Maggie Tillman.