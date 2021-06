Så här aktiverar du Apple Music Lossless Audio och får det att fungera

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Lossless Audio är nu tillgängligt i Apple Music. Lanserades som en del av Apples WWDC 2021-keynote, möjligheten att lyssna på spår i bättre än CD-kvalitet 24-bitars 48 kHz och ännu högre är nu tillgänglig.

Du måste dock hoppa genom några ringar för att få det. Och du behöver rätt utrustning.

Här är hur man får Lossless Audio att fungera i Apple Music på din iPhone, iPad, Mac eller Apple TV.

Även om miljontals spår nu finns tillgängliga i Lossless Audio får du inte tillgång till dem automatiskt. Lossless Audio är avstängt som standard (för att spara lagring och / eller data).

Vi berättar hur du slår på och justerar kvalitetsinställningarna. Vi använde en iPhone 12 Pro Max men samma steg ska fungera på din iPhone och / eller iPad som kör iOS 14.6 / iPadOS 14.6 eller senare.

Gå först till inställningarna på din iOS- eller iPadOS-enhet. Bläddra ner till musik, tryck på den och bläddra sedan ner till ljudkvalitet och tryck på den också.

På inställningssidan för ljudkvalitet ser du att Lossless Audio är avstängt som standard. Du måste trycka på skjutreglaget för att slå på den.

Detta låser upp de olika kvalitetslägena för Lossless Audio. Du kan ändra var och en för sig, beroende på om du vill spara data eller lagringsutrymme.

Var och en av streaming- / nedladdningsmenyerna har samma kvalitetsinställningar. Om du inte äger en separat USB DAC (digital till ljudomvandlare) vill du välja Lossless.

Obs! Apple ger grova uppskattningar av filstorleken för varje format. Om du inte har en obegränsad dataplan kanske du inte vill strömma Lossless Audio till 36 MB per ljudspår - mer än fem gånger en standardfil (hög) kvalitet. I så fall kanske du vill ställa in att bara nedladdningar ska vara Lossless och ladda ner all musik du vill spela när du är på Wi-Fi hemma.

När dina Apple Music-inställningar är klara måste du ladda ner alla album som redan är lagrade på din iPhone eller iPad - oavsett om din nedladdade version nu har en Lossless-symbol under albumet eller inte.

Klicka på kryssikonen längst upp till höger på albumsidan på Apple Music för att starta processen.

Du kommer att bli tillfrågad om du vill ta bort nedladdningar i ett popup-fönster, tryck på det alternativet.

Tryck nu på pilikonen i det övre högra hörnet för att få den nya Lossless Audio-versionen.

När du har laddat ner dem kommer Lossless Audio-spåren att lagras på din iPhone eller iPad. Nu behöver du bara rätt kit för att lyssna på dem.

Sady, du kan inte lyssna på Lossless Audio via trådlösa hörlurar - inte ens Apples egna AirPods eller AirPods Max.

Du behöver därför trådbundna hörlurar och därför Apples egen Lightning till 3,5 mm-jackadapter (eller en USB-C-motsvarighet på en iPad Pro).

Du bör också se till att dina hörlurar kan återge 24-bitars 44,1 kHz eller 48 kHz - Lossless Audio, i princip.

Om så är fallet, anslut dem till adaptern så får du höra fördelarna.

Tyvärr kan du inte lyssna på Apples 24-bitars 192 kHz högupplöst förlustlöst ljud via Apple-adaptern. Du behöver en dedikerad tredjeparts-DAC för det. Det här är en enhet som sitter mellan din iPhone och hörlurar som behandlar ljud oberoende. De kan ofta vara ganska dyra och du behöver en extra blixt till USB-kabel (A eller C beroende på enhet).

Du kan också lyssna på Lossless Audio via en Apple TV eller Mac.

På en Mac som kör macOS 11.4 eller senare måste du klicka på Musik> Inställningar i menyraden när du kör Apple Music-appen. Klicka på fliken Uppspelning och slå på Lossless under Ljudkvalitet. Du kan också välja kvalitet här, även om du på samma sätt behöver en extern DAC för Hi-Res Lossless.

Dessutom kan Lossless Audio bara höras via en Mac-kabelansluten anslutning - till hörlurar, AV-mottagare eller högtalare.

På en Apple TV 4K som kör tvOS 14.6 eller högre måste du gå till Inställningar> Musik och välja Ljudkvalitet. Välj Lossless Audio.

Detta fungerar bara när Apple TV 4K är ansluten till en AV-mottagare. Endast Apple TV 4K kan spela Lossless Audio. Hi-Res Lossless är ännu inte tillgängligt på Apple TV.

Skriva av Rik Henderson.