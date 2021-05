Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple Music kommer snart att lägga till ett par nya funktioner - Lossless Audio och Spatial Audio med stöd för Dolby Atmos.

Båda förbättrar ljudspåren på olika sätt för att ge en bättre lyssningsupplevelse. Men vad erbjuder de exakt? Och behöver du nya enheter för att få ut mesta möjliga av dem?

Vi förklarar allt här.

Apple Music Lossless Audio är taggen som ges till musikspår i tjänsten som har ett högre upplösning än normalt. Det betyder att du kan lyssna på musik som inte har komprimerats och därför behåller alla detaljer och nyanser i originalinspelningarna.

När ett spår komprimeras för en mindre filstorlek, till exempel en MP3 eller Apples egen AAC, kan en del av ljudinformationen gå förlorad. En komprimerad fil kan vara upp till 90 procent mindre än en förlustfri fil, men återges i allmänhet med lägre bithastighet och frekvens. De flesta streamingtjänster är standard för dessa format för att spara på strömmande bandbredd eller lagringsutrymme för enheter.

Lossless Audio återges med mycket högre bithastigheter och frekvenser och tar därför mer utrymme eller bandbredd. Ljudkvaliteten är dock fördelaktig som ett resultat. Jämför samma spår som spelats från en CD som en över en vanlig streamingtjänst och du borde kunna välja avvikelser i tydlighet - till och med höra ljud i bakgrunden du kanske tidigare har missat.

Apple Musics Lossless Audio erbjuder därför användarna möjlighet att lyssna på låtar med högre bithastighet, med flera "förlustfria" alternativ. Den använder filtypen ALAC (Apple Lossless Audio Codec) och erbjuder två olika typer; Lossless Audio i CD-kvalitet (16 bit vid 44,1 kHz) eller Hi-Res Lossless Audio (24 bit vid 48 kHz). Det finns också ett alternativ för att få åtkomst till ännu högre bithastighet Hi-Res Lossless Audio-spår (24 bitar vid 192 kHz), även om du kanske behöver specialiserad ljudutrustning för att spela upp dem.

Apple kommer att erbjuda hela musikkatalogen - över 75 miljoner spår - i Lossless Audio.

Förutom Lossless Audio kommer Apple Music att lägga till Spatial Audio med stöd för Dolby Atmos .

Dessa spår har remixats till att omfatta flera kanaler runt och ovanför lyssnaren, för att ge intryck av att han eller hon sitter mitt i inspelningsstudion eller live konserten. Det liknar Sonys 3D Reality Audio-format, vilket ger intryck av kanaler genom vanliga stereohörlurar.

Det kommer att finnas tusentals låtar tillgängliga i Spatial Audio, men listan över enheter som stöds är faktiskt ganska liten. När de spelas via hörlurar, till exempel AirPods och Beats med ett H1- eller W1-chip, kommer lyssnare att höra musik som kommer från alla håll. Vi hoppas att det så småningom kommer att utvidgas till Dolby Atmos-system och soundbars, som Sonos Arc . Det verkar dock inte stödjas vid lanseringen.

Apple erbjuder Lossless Audio utan extra kostnad som en del av ett Apple Music-abonnemang . Detsamma gäller för Spatial Audio med stöd för Dolby Atmos.

En Apple Music-prenumeration kostar £ 9,99 / $ 9,99 per månad (£ 4,99 / $ 4,99 för studenter). En familjeplan är tillgänglig för £ 14,99 / $ 14,95 per månad.

Alternativt kan du få Apple Music som en del av Apple One-paketet, som också inkluderar Apple TV +, Apple Arcade och iCloud-lagring för £ 14,95 / $ 14,95 per månad (£ 19,95 / $ 19,95 per månad för familjetillträde). Nyheter + och Fitness + kan också läggas till, plus en ökning av iCloud-lagring (till 2 TB) för £ 29,95 / $ 29,95 per månad.

Både Apple Music och Apple One-planerna har en gratis testperiod för nykomlingar.

Både Lossless Audio och Spatial Audio med stöd för Dolby Atmos blir automatiskt tillgängliga för Apple Music-abonnenter i juni (som en del av en iOS 14.6-uppdatering).

Lossless Audio är inte tillgängligt som standard, oavsett om du har laddat ner den senaste uppdateringen eller inte. Det är för att spara dig av misstag genom att använda din mobildata, till exempel eftersom förlustfria spår kan vara bandbreddsegriga.

Istället måste du slå på den genom att gå till Inställningar på din iPhone eller iPad, bläddra ner till Musik och välj sedan Ljudkvalitet . Där kommer du att kunna välja mellan de olika upplösningarna.

Det här är kanske en miljon dollarfråga och något som kommer att bli tydligare när formaten blir tillgängliga.

Apple Music Lossless Audio kan spelas på en iPhone, iPad, Mac eller Apple TV.

Förlustfria ljudspår hörs för närvarande endast via trådbundna hörlurar, de kan för närvarande inte streamas till trådlösa hörlurar, inklusive AirPods. Apples egna AirPods Max stöds inte, även om de är anslutna via blixtporten.

För att lyssna på Hi-Res Lossless Audio-spår behöver du också extern utrustning, till exempel en USB DAC (digital till analog omvandlare) som sitter mellan enheten och hörlurarna.

Inga trådlösa högtalare stöds för närvarande, vilket inkluderar Apples HomePod och HomePod mini.

Det är bättre nyheter för Apple-hörlurars ägare när det gäller Spatial Audio med stöd för Dolby Atmos. Alla kompatibla Apple- och Beats-hörlurar med H1- eller W1-chipet kan användas med de nya surroundmixarna när de spelas via en iPhone, iPad, Mac eller Apple TV.

Du kan också höra det komma genom de interna högtalarna på en iPhone, iPad, MacBook Pro eller HomePod, även om det besegrar objektet något för att lyssna på Dolby Atmos-ljud genom en iPhones stereohögtalare. En Apple TV 4K kommer också att spela Dolby Atmos via en kompatibel TV eller AV-mottagare (som med filmer som stöds).

Apple Music är faktiskt något sent till festen när det gäller förlustfri och högupplöst musikuppspelning.

Andra streamingtjänster, inklusive Tidal, Qoboz och Amazon Music, har erbjudit planer med Master Quality eller HD-musikstreaming och nedladdningar under en tid.

Där Apple är annorlunda är det att lägga till det förbättrade erbjudandet ovanpå sin befintliga tjänst gratis. Andra har traditionellt laddat mer ju högre kvalitet.

Det har uppmanat Amazon att ta bort premiumavgiften för sin Amazon Music HD-tjänst . Det är nu också gratis för Amazon Music Unlimited-prenumeranter.

Skriva av Rik Henderson.