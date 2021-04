Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple uppdaterar sin Fitness + -tjänst med nya typer av träningspass, inklusive program för gravida och äldre användare.

Det nya programmet "Workouts for Pregnancy" erbjuder 10 träningspass över Apples styrka, kärna och uppmärksamma nedkylningskategorier. De är ungefär tio minuter långa och innehåller förslag för att ändra träning när graviditeten fortskrider. Programmet "Träning för äldre vuxna" består av åtta träningspass som kräver lätta hantlar eller utnyttjar användarens kroppsvikt för träning. De har också sätt att använda stolar eller väggar för att hjälpa efter behov.

Fitness + innehåller också ett "Workouts for Beginners" -program, som även fungerar för användare som återvänder till träning efter en längre paus. Det inkluderar yoga med låg effekt, HIIT och styrketräning. Slutligen lägger tjänsten 9,99 dollar per månad till ett nytt avsnitt "Time to Walk" som är Earth Day-tema och har Jane Fonda.

"Med fler alternativ för att komma igång och förbli aktiva och hälsosamma under graviditeten såväl som i alla åldrar eller konditionsnivåer hoppas vi att ännu fler kommer att inspireras att fortsätta röra sig med vårt fantastiska team av passionerade tränare," säger Jay Blahnik, Apples Senior Director of Fitness Technologies, i ett pressmeddelande .

Träningspass för graviditet, Träningspass för äldre vuxna och Träningspass för nybörjare och avsnittet Jane Fonda Time to Walk kommer att starta 19 april 2021.

Skriva av Maggie Tillman.