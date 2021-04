Nu lagt till Apple TV-appen med full integration

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apples TV-app - som är tillgänglig för iPhone, iPad, Apple TV och flera andra enheter - stöder nu Now (tidigare Now TV).

Apple TV-appen gör det möjligt för användare att söka i en rad streamingtjänster, inklusive Amazon Prime Video, BBC iPlayer, ITV Hub och Apples egen TV + -tjänst . Nu-integrationen innebär att användare kommer att kunna använda Apple TV-appen för att söka efter program på plattformen och lägga till dem i Up Next-funktionen i Apple TV-appen, vilket hjälper dig att hålla reda på alla saker du vill titta på eller tittar på över alla olika strömningsplattformar.

Precis som med de andra streamingtjänsterna på Apple TV-appen - om du klickar på play i en Now-show eller film kommer du att dirigeras från Apple TV-appen och in i Now-appen för att strömma den.

Allt Nu-innehållet kommer dock att visas inom de olika avsnitten i Apple TV-appen, så att användarna kan se vad varje plattform erbjuder enkelt, samt söka efter ett program eller en film och ta reda på var du kan titta på det, till exempel Greys Anatomy . Tyvärr är Netflix för närvarande inte en partner så du kan inte se program och filmer tillgängliga på Netflix.

Nu-integrationen innebär att fliken Filmer i Apple TV-appen nu visar filmer från Now-erbjudandet, medan program som The Flight Attendant och Your Honor också kommer att visas under exempelvis TV-program. Det finns också en dedikerad Now-sektion, så att du kan se alla program och filmer som är tillgängliga att strömma från nu, om du har ett abonnemang.

Du kan läsa mer om Apple TV-appen och hur den fungerar i vår separata funktion , samt hur du använder den på iPhone, iPad och iPod Touch .

Skriva av Britta O'Boyle.