Amazon tar sig an surikaterna med en egen försäkringsbutik på nätet

(Pocket-lint) - Amazon kommer snart att lansera sin egen försäkringsbutik, som kommer att ge brittiska kunder möjlighet att köpa hemförsäkringar direkt via sin webbplats i stället för via enskilda försäkringsbolag eller jämförelsetjänster som Compare the Market eller Go Compare.

Amazon har samarbetat med tre brittiska försäkringsbolag så att kunderna kan välja ett erbjudande som de gillar. Ageas UK, Co-op och LV= General Insurance har skrivit under för lanseringen, medan andra kan komma att läggas till med tiden.

Amazon kommer också att ge kunderna ett presentkort på 10 pund vid försäkringsköp.

Amazon Insurance Store kommer att finnas tillgänglig från slutet av året. Företaget har skapat en särskild webbsida där man kan ta del av mer information under uppbyggnaden.

"Att handla hemförsäkringar på nätet är en väletablerad upplevelse, och vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar när det gäller Amazon Insurance Store", säger Jonathan Feifs, generaldirektör för europeiska betalningsprodukter på Amazon.

Han antydde också att hemförsäkringar bara kan vara början på de produkter som erbjuds: "Den här första lanseringen är bara början - vi kommer att fortsätta att förnya oss och göra förbättringar."

Vi undrar också om företaget skulle kunna koppla sina försäkringstjänster till smarta hem-produkter på webbplatsen, kanske erbjuda rabatter på exempelvis Ring och Blink säkerhetskameror.

Oavsett försäkringsgivare kommer alla försäkringar som finns tillgängliga via Amazon att börja med samma täckningsnivå, som företaget kallar "Amazon Standard of Cover". Detta kommer att omfatta det vanligaste skyddet baserat på forskning om brittiska hemförsäkringsanspråk.

Kunderna kan ta detta skydd som det är, eller inkludera extrafunktioner i försäkringen. Allt de behöver göra är att fylla i ett frågeformulär på Amazon när tjänsten lanseras under de närmaste månaderna.

Skriva av Rik Henderson.