(Pocket-lint) - Seattle-baserade Starbucks använder Amazon Gos " just walk out " kassalösa teknik i ett nytt "pickup cafe" som det öppnade i New York City.

Butiken, som ligger på 59th Street mellan Park och Lexington Avenues i centrala Manhattan, tillåter kunder att köpa kaffe eller tilltugg utan att behöva interagera med en barista eller kassörska. Det är en av tre upphämtningsställen som kaffebryggaren planerar att öppna i år. Om du besöker dem hittar du Starbucks-menyn, inklusive smörgåsar och sallader, samt ett "kurerat sortiment" av mat och dryck i Amazon Go-marknadssektionen.

För att få ditt kaffe från "Starbucks Pickup with Amazon Go" i New York City, förbeställ helt enkelt din drink med Starbucks mobilapp, välj sedan butiken på " 59th between Park & Lex w/Amazon Go " och gå till butiken . När du kommer dit borde den stå för dig på disken.

Dryckesbeställningar som pågår kommer att visas på en skärm ovanför disken. En skanner i butiken låter dig ange betalningsinformation.

För att komma in på Amazon Go-marknadsområdet och butikens sittområde använder du butikskoden som visas i din Amazon-app och sätter sedan in ditt kreditkort. Eller, om du redan är registrerad med Amazon One-programmet som lanserades i Amazon Go-butiker i Seattle förra året, skanna bara handflatan.

När du tar bort varor från hyllorna läggs de till i din virtuella kundvagn. När du är klar med shoppingen kan du lämna butiken eller sitta i sittgruppen. Ditt kort kommer att debiteras när du lämnar butiken. Det finns Starbucks-anställda i butiken för att hjälpa dig oavsett anledning, om det behövs.

Den nya butiken kommer att vara öppen dagligen kl. 06.00 ET och kommer att vara öppen till 22.00 ET på vardagar och 21.00 ET på helger.

