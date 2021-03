Vad är Amazon Prime Reading och hur fungerar det?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazons Prime-medlemskap innehåller flera lite kända fördelar, inklusive något som kallas Prime Reading. Här är vad du behöver veta om Prime Reading, inklusive hur du kan komma åt det, vad det erbjuder och alla detaljer i finstilta.

Amazon Prime Reading ger Prime-medlemmar tillgång till och läser mer än tusen böcker eller tidskrifter utan extra kostnad. Amazon säger att du kan tänka på det som ett "privat bibliotek som låter Prime-medlemmar läsa gratis". Du kan ladda ner och läsa upp till tio titlar åt gången, och dussintals Prime Reading-böcker finns också med hörbar berättelse, så att du kan lyssna medan du pendlar, städar, springer eller vad som helst.

Innan du kan dra nytta av Prime Reading, se till att du är inloggad på ditt Amazon-konto och att ditt Prime-medlemskap är aktuellt.

Du kan använda en Kindle- eller Fire-surfplatta för att få tillgång till förmånen eller ladda ner Kindle-appen för användning på din iOS- eller Android-enhet. Hur som helst kan du hitta och ladda ner upp till 10 titlar åt gången. Om du vill ha fler titlar uppmanas du att returnera en titel för att ladda ner ett nytt val.

Gå till www.amazon.com/primereading Börja bläddra bland de titlar som för närvarande är tillgängliga i Prime Reading. När du hittar något klickar du på "Läs gratis". Objektet kan laddas ner. Eller klicka på "Läs och lyssna gratis" för de titlar som fungerar med Audible.

Amazon säger att det ofta uppdaterar urvalet för att inkludera "senaste och populära fiktion och facklitteratur, litterära klassiker, barnböcker, serietidningar, tidskrifter och Kindle Singles". För närvarande ser vi Harry Potter-titlar, National Geographic, Bon Appetit och mer.

Prime Reading är en gratis förmån som ingår i ett Amazon Prime-medlemskap, som kostar £ 7,99 per månad (eller £ 79 per år) i Storbritannien eller $ 12,99 per månad (eller $ 119 per år) i USA. Kolla in Pocket-lints djupgående guide om Amazon Prime för att lära dig mer om de andra fördelarna som erbjuds.

Amazon First Reads är en annan Prime-fördel som ger medlemmarna en smygtitt på böcker innan de släpps. Prime-medlemmar kan ladda ner en gratis bok varje månad från ett urval av sex redaktörsval. Nya titlar tillkännages i början av varje månad. Om du behöver ännu mer att läsa, finns det Amazon Kindle Unlimited . Det kostar $ 9,99 per månad och ger tillgång till mer än 1 miljon böcker, tidskrifter och ljudböcker.

Skriva av Maggie Tillman.