Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Amazon erbjuder en Alexa-funktion - kallad Alexa Care Hub - som låter dig utnyttja en släktings Echo-enhet för att fjärrkontrollera in på dem.

Alexa Care Hub, enligt Amazon, är ett gratis sätt att känna sig närmare dina äldre föräldrar eller farföräldrar – särskilt under pandemin.

Med den kan Alexa skicka varningar till dig när din släkting använder sin Echo-enhet på morgonen eller om de inte använder den vid en viss tid. Du kan sedan komma åt ett aktivitetsflöde för att se deras Alexa-aktivitet efter typ (men inte det specifika de har frågat Alexa eller vad de gör).

Tanken är att du ska se att din älskade lever och interagerar med deras Echo. Care Hub låter även din släkting ställa in ditt Amazon-konto som en nödkontakt, så om de säger "Alexa, ring efter hjälp", kommer Alexa att ringa, sms:a eller skicka ett meddelande till dig. Du kan också använda Drop In för att checka in på dem.

"Med en Echo-enhet hemma hos din älskade och Alexa-appen på din telefon vet du att de är igång och aktiva. Du kan också få ett meddelande om de ber Alexa om hjälp. Det är ett enkelt sätt att känna sig nära även när ni är isär," förklarade Amazon i ett blogginlägg som tillkännager Care Hub.

Både du och din älskade måste godkänna installationen av Care Hub för att skapa en koppling mellan er två.

Gå till Amazons Care Hub-hemsida. Klicka på "Skapa ett förhållande" och bekräfta din identitet. Alexa kommer att fråga om du vill ge eller ta emot support Låt den veta att du vill ge stöd. Du får en inbjudningslänk som du kan skicka till din släkting. Säg åt dem att följa instruktionerna.

De kommer att uppmanas att logga in med sitt Amazon-konto.

De kommer också att behöva skapa en profil.

Om de går vilse har Amazon den här guiden till hjälp. När de är klara får du en inbjudan via e-post från din älskade. Det kommer att gå till adressen som är kopplad till ditt Amazon-konto. Klicka på länken "Kom igång" i det e-postmeddelandet, och det är allt.

Öppna Alexa-appen. Öppna Mer (menyknapp med tre rader). Välj Se mer. Välj Care Hub. Följ stegen på skärmen för att ge stöd eller ta emot stöd från en nära och kära. Du kan skicka inbjudan till valfri e-postadress.

Din älskade behöver registrera sig med samma konto som är registrerat på deras Alexa-enhet.

Se till att även använda Alexa-appen för att uppdatera nödkontakten i din Care Hub-anslutning. Öppna bara Alexa-appen, gå sedan till menyn Mer och välj Se mer. Därifrån väljer du Care Hub > Nödkontakt > sedan Ändra nödkontakt.

Med Alexa Care Hub kan du se ett aktivitetsflöde av din älskades Alexa och interaktioner med smarta hem. Du kan också ställa in varningar för att meddela dig när din älskade använder Alexa. Du kan till och med få Alexa att ringa och skicka meddelanden till din telefon när din älskade ber Alexa om hjälp.

Äntligen kan du få snabb tillgång till att ringa eller komma in på din älskade från Alexa Care Hub.

När Alexa Care Hub har konfigurerats kan du använda Alexa-appen för att se en översikt över din älskades Alexa-aktivitet:

Öppna Alexa-appen. Öppna Mer (menyknapp med tre rader). Välj Se mer. Välj Care Hub. Välj Visa all aktivitet.

För att få varningar, aktivera först aviseringsbehörigheter för Alexa-appen.

Öppna Alexa-appen. Öppna Mer (menyknapp med tre rader). Välj Se mer. Välj Care Hub. Välj Varningar. Välj att få aviseringar när: Det finns ingen aktivitet

Eller när din älskade första interagerar med Alexa under en tidsperiod. Klicka sedan på Spara.

Amazon erbjuder också en Alexa Together premiumprenumerationstjänst som utökar sin befintliga Alexa Care Hub . Mot en avgift gör Alexa Together det enklare att använda Alexa- och Echo-högtalare för att både hjälpa och checka in på äldre nära och kära eller de som behöver en vårdgivare.

Medan Alexa Care Hub låter dig fjärrkontrollera en nära och kära och få varningar när de först använder Alexa- eller Echo-enheter, lägger Alexa Together till en professionell övervakningstjänst till mixen. Den kan ringa larmtjänster för din älskade och erbjuder falldetektering via tredje parts hårdvara.

Pocket-lint har en hel guide om Alexa Together här: Vad är Alexa Together, hur mycket kostar det och hur fungerar det?

Alla Amazons senaste Echo-enheter stöder Alexa Care Hub, även om en modell med kamera förmodligen är bäst så att du kan Drop In eller videochatta med dina nära och kära. Amazon erbjuder en sex månaders gratis provversion av Alexa Together som ett paket med den senaste Echo Show 8,som du kan köpa här.

Kolla in Amazons Care Hub-webbplats och supportguide för mer information.