Amazon tips och tricks: Bästa shoppinghack att veta

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Alla handlar på Amazon. Men alla gräver faktiskt inte runt och har en lek med sajtens alla dolda funktioner och verktyg.

Från ett showroom som låter dig praktiskt taget mixa och matcha möblerna du vill köpa, till digitala kuponger som du kan klippa, det finns massor av hemliga tips och tricks vi har hittat som kan spara pengar och helt förändra hur du använder Amazon.

Det känns dumt att börja med det här, för det är så självklart, men du borde verkligen gå med i Amazon Prime om du vill behärska Amazon. En stor del av de tips och tricks vi föreslår nedan fungerar bara om du är medlem. Det är ett betalabonnemang som mot en årlig eller månadsavgift ger tillgång till ett antal Amazon-tjänster och förbättringar.

Om du vill bli Amazon Prime-medlem och har ett giltigt EBT- eller Medicaid-kort i USA, kan du gå med till det rabatterade priset på $5,99 per månad, istället för $12,99 per månad. Om du är kvalificerad kan du gå med här .

Om du vill bli Amazon Prime-medlem och är inskriven på en högskola eller ett universitet, gå med i Prime Student . Som medlem får du en sjätte månads gratis provperiod som inkluderar följande förmåner gratis två dagars frakt på kvalificerade köp, Prime Video och erbjudanden och rabatter endast för studenter. När din testperiod är slut kan du registrera dig för Amazon Prime med 50 procent rabatt. Detta kommer att gälla i fyra år eller tills du tar examen.

Amazon låter dig lägga till upp till fyra andra individer till ditt Prime-konto så att de kan dela dina fraktförmåner, men de måste vara medlemmar i ditt hushåll. För att ställa in det, gå till Amazon Households webbplats och klicka på Lägg till vuxen/tonåring/barn. Du behöver deras e-postadress som används på deras Amazon-konton. Processen kräver också att de vuxna delar kredit- eller betalkortsinformation.

Amazon Teen är en del av Prime Household och ger barn i åldrarna 13 till 17 friheten att handla, men föräldrar kan godkänna deras inköp innan det debiteras.

Vill du enkelt bläddra bland de mest rabatterade varorna på Amazon? Kolla in Amazon Outlet. Det samlar i första hand överlager och utsläppsartiklar för försäljning på Amazon, men i alla kategorier du kan tänka dig. Dessa erbjudanden kan spara upp till 80 procent!

Amazon Warehouse liknar Amazon Outlet, men det visar stora rabatter på öppna och renoverade produkter - mestadels teknik och prylar. Tänk på att dessa föremål kan användas, öppnas eller skadas. Men alla föremål är listade efter kvalitet, inklusive mycket bra, acceptabelt och som nya.

Amazon Family är ett nav för Prime-medlemmar. Den har erbjudanden på hushålls- och föräldraartiklar. Men den erbjuder också åldersbaserade produktrekommendationer och regelbunden försäljning av babyprodukter. Du får 20 procent rabatt på blöjprenumerationer och 15 procent rabatt på återstående babyregisterartiklar.

Amazons bästa erbjudanden för nya produkter finns i länken "Dagens erbjudanden" överst på alla Amazon-sidor. Sektionen "Dagens guldbox-erbjudanden" har nya erbjudanden varje dag, såväl som " Lightning-erbjudanden ", som är begränsade i tid och ibland slutar på några minuter. För att hålla koll på allt, använd Amazons app , där du kan se många erbjudanden 24 timmar i förväg och registrera dig för varningar.

Du kan till och med låta erbjudandena komma till dig via Amazons dagliga e-postmeddelande.

När du ser erbjudanden du gillar klickar du på Titta på den här affären för att spara dem. Gå sedan hit för att se erbjudanden du tittar på.

Bokmärk denna prisspårningswebbplats. Camelcamelcamel.com övervakar nästan alla produkter på Amazon, kan visa dig vilka som är mest rabatterade på en viss dag, visa dig prishistoriken för en lista och varna dig när priset sjunker på varor du vill ha. Prova även sajten PriceGrabber eller tillägget PriceBlink, båda som låter dig snabbt kolla om en vara är billigare någon annanstans. Det finns också WikiBuy, en sida och en tillägg . Det låter dig tjäna pengar tillbaka, använda kampanjkoder och se efter varor som börjar säljas. Keepa är ett webbläsartillägg som fungerar precis som Camelcamelcamel, men istället bäddar in prishistoriken direkt på Amazons listningssida. Den har också en mobilappversion. OnlinePriceAlert kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig när varan du vill ha når en specifik prisnivå som du är villig att betala.

Amazon serverar kuponger. Det finns faktiskt en hel sektion på Amazon som är tillägnad kuponger. Du kan hitta kuponger för elektronik, husdjursartiklar, leksaker och andra föremål. Inga saxar eller fysiska kuponger krävs. För att komma igång med Amazon-kuponger, gå till Amazon.com och klicka sedan på länken högst upp för "Dagens erbjudanden." Klicka på "Kuponger" i menyn med underobjekt.

Vi har redan nämnt Wikibuy som en rabattkodsaggregatortillägg du borde prova, men ett alternativ till det är Honey. Den hittar automatiskt kuponger åt dig och applicerar dem i kassan. Installera bara tillägget och det kommer att göra allt.

På många hushålls- och matvaror ger Amazon dig möjligheten att "prenumerera" och erbjuder ett rabatterat pris om du gör det. Detta är en del av återförsäljarens Prenumerera och spara- program, där du får regelbundna leveranser av varan för så mycket som 15 procent rabatt på ordinarie pris.

Du kan lägga till extramynt i din handväska till ett Amazon-presentkort med hjälp av enCoinstar- kiosk. Det är helt gratis och viftar med serviceavgiften på 11,9 procent som vanligtvis förknippas med kontantväxling. Välj ett Amazon-presentkort för att hoppa över avgiften och få en eGift Card-kod som du kan använda direkt.

Det finns många belöningar och undersökningswebbplatser som låter dig göra onlineuppgifter för att tjäna poäng som kan lösas in för Amazon-presentkort. Det finns till exempel Swagbucks , som är gratis att gå med och låter dig fylla i undersökningar för att tjäna poäng. Det finns också MyPoints och i-Say.

Amazon Assistant är ett tillägg för Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari och Microsoft Edge. Det är gratis och lätt att installera. Med den kan du titta efter produktjämförelser som sparar tid och pengar, få tillgång till genvägar till populära Amazon-hubbar direkt i din webbläsare och få meddelanden när erbjudanden som du tittar på går live med skrivbordsaviseringar. Den låter dig också få information om beställningar och leveranser.

Amazon låter dig betala för vissa varor under flera månader. Detta erbjudande gäller endast produkter som säljs och skickas av Amazon.com, såsom Amazon Echo, men även tredjepartsprodukter från andra säljare. Leta bara efter alternativet "månatliga betalningar" på produktdetaljsidan.

Du kan byta in dina gamla enheter, inklusive telefoner, surfplattor, kameror och mer, samt videospel, gamla böcker och läroböcker, i utbyte mot ett Amazon-presentkort. Varorna måste vara i hyfsat skick och frakten ingår till och med!

Vill du ge lite till välgörenhet medan du handlar? Använd sedan AmazonSmile. Bokmärk först smile.amazon.com och se till att alltid handla därifrån. På skrivbordet kan du använda AmazonSmile 1Button för Chrome eller Amazon Smile! för att Firefox webbläsartillägg ska påminnas om att använda Smile. Välj sedan en välgörenhetsorganisation - över en miljon tillgänglig - och när du köper berättigade produkter går 0,5 procent till din välgörenhetsorganisation.

Genom att använda Amazon Alexa via en Amazon Echo-högtalare eller Amazons huvudapp kan du beställa eller beställa om alla föremål. Säg bara "Alexa, beställ [produktnamn]." Se till att ställa in en bekräftelsekod i din Alexa-app för att förhindra oavsiktliga beställningar. Du kan också använda Alexa shoppingfärdigheter för att bläddra bland erbjudanden hos andra återförsäljare. Håll även utkik efter fler Alexa-erbjudanden denna semestersäsong .

Amazon Cash låter dig lägga till pengar till ditt saldo på ditt Amazon-konto. Det låter dig i princip använda kontanter mot ditt Amazon-kontos saldo så att du äntligen kan ha pengar att spendera på Amazon utan att ha ett bankkort eller ett presentkort. Gå hit för att komma igång .

I över 8 000 städer kan Prime-medlemmar få leverans samma dag på kvalificerade beställningar över $35. Beställ senast kl. 12.00 så kommer ditt paket att levereras senast 21.00 (sju dagar i veckan). Om du beställer på kvällen får du gratis endagsleverans. Gå hit för att se om du är kvalificerad . Det finns också Amazon Prime Now, som erbjuder leveranser på en till två timmar. Ange ditt postnummer för att se om det här alternativet är tillgängligt för dig.

Om du köper något som kvalificerar för fri frakt med Prime, men det inte kommer fram i tid, kan du få en månads förlängning av ditt medlemskap. Om du inte har Prime kommer Amazon att återbetala fraktkostnaderna. För att fråga, gå till Kontakta Amazon > välj "En beställning som jag har lagt" > välj din beställning > välj Problem med en beställning > Frakt- eller leveransproblem > Leveransen är försenad.

Alla Prime-medlemmar bör se ett nytt Amazon Day-alternativ när de går till kassan och väljer sitt fraktalternativ. Tanken är att de kan ställa in vilken dag som helst i veckan som leveransdag. Så om du väljer fredag kommer alla varor du köpt under veckan att anlända på din angivna "Amazon Day" eller fredag. Den dagen kommer att vara din standard om du inte ändrar den i kassan. Helgleveranser är tillgängliga i vissa områden.

Om du har en plats nära dig med ett, välj Amazon Locker för hämtning (eller retur) i kassan. Dessa är säkra, självbetjäningskiosker. Det finns mer än 2 800 skåp i 70+ städer i USA. Du hittar dem på platser som Whole Foods Markets och närbutiker.

Ett alternativ till Amazon Locker är Amazon Key , som låter leveranspersonal gå in i din bil, garage eller hem när de lämnar paket.

Amazon erbjuder ett par kort som låter dig tjäna belöningspoäng. Du kan lösa in dessa poäng mot presentkort (eller som cashback via Chase). Men poäng fungerar inte för saker som digitala nedladdningar och vissa prenumerations- och matvaror. Du kan också länka andra kreditkort - som American Express, Discover, Citi och mer - till ditt Amazon-konto och Shop With Points . Kolla in Amazon.com Rewards Visa-kortet från Chase som kan användas var som helst och för att samla poäng. Om du är en Prime-medlem i USA får du fem poäng per dollar som spenderas på Amazon och Whole Foods; två per dollar på restauranger, apotek och bensinstationer; och en per dollar på alla andra köp. Hundra poäng ger dig en dollar att spendera på Amazon. Uppvakta! Det finns också Amazon Store Card, som är för shopping på Amazon till specialpriser. Amerikanska Prime-medlemmar får 5 procent tillbaka när de köper berättigade Prime-only-artiklar. Om du kvalificerar dig får du ett presentkort på $60 när du registrerar dig.

Amazon samarbetade med Synchrony Financial för att lansera Amazon Credit Builder så att den kan låna ut till amerikanska shoppare med antingen dålig kredit eller ingen kredithistorik. Det inkluderar ett kort med 5 procent cashback vid köp. Den ger också tips om hur man bygger krediter. Till att börja med utfärdar Synchrony så kallade "säkrade" kreditkort - där människor kan sätta in $200, till exempel, och har en $200 kreditgräns.

Om du inte blir godkänd för ett typiskt Amazon-kreditkort kommer du att bli ombedd att ansöka. Men den nya kortapplikationen finns även bredvid de andra Amazon-korten. För att ansöka direkt, gå till Ansök om Amazon Credit Builder > klicka på Ansök nu > och följ instruktionerna på skärmen.

Prime-medlemmar kan få lite extra om de väljer gratis frakt utan hast i kassan (istället för tvådagarsalternativet). Ditt paket kommer vanligtvis inom fem dagar och du kommer att få krediter på ditt konto för att använda för framtida köp.

Amazon harlanserat en ny del av sin sajt . Det verkar vara en sorts hemköpskanal, som påminner om QVC eller HSN. Vad vi kan säga används webbplatsen för att marknadsföra produkter på Amazon.com. Om du behöver lära dig mer om ett föremål, föreslår vi att du tittar på Amazon Live.

Amazons app erbjuder en AR View-funktion. Det låter dig bläddra igenom tusentals artiklar listade på Amazon - saker som heminredning, elektronik, kontorsprodukter, leksaker och spel - och placera dem i ditt hem eller var du vill se dem. Med hjälp av funktionen kan du lägga över, ändra storlek på och rotera objektet för att se hur det kommer att se ut och passa i verkligheten. Det är också gratis att använda.

Showroom är en annan gratis AR-funktion på Amazons webbplats och app som låter dig placera möbler i ett virtuellt rum och se hur väl de passar ihop. Du kan justera utseendet på golvet och väggarna för att spegla ditt eget vardagsrum och enkelt byta ut föremål. Tredjepartsartiklar inkluderar soffor, stolar, bord, lampor, mattor och konst. Du kan också prova Amazons egna varumärken Rivet och Stone and Beam.

Kommer du ihåg Echo Look? Det är en av Amazons mindre kända Echo-enheter. Dess enda syfte är att föreslå nya kläder som du kan köpa. Den använder en "Style Check-tjänst" som kombinerar maskininlärningsalgoritmer med råd från "modespecialister" för att ge dig stilråd. Nu har Amazon en nyare produkt, kallad StyleSnap , som - liksom Echo Look - använder AI för att ge moderekommendationer.

Du klickar helt enkelt på kameraikonen i hörnet av Alexa-appen och tar ett foto av en outfit som du vill ha på dig. Amazon kommer då att servera liknande klädesplagg. Med hjälp av djupinlärningsteknologi kan StyleSnap se skillnad på till exempel en utsvängd klänning eller en underklänning. Funktionen, som Amazon berättade för oss nu är live i Alexa-appen för iOS och Android, kommer också att överväga saker som varumärke, pris och kundrecensioner.

Whole Foods ägs nu av Amazon, så det är en Amazon Prime-förmån : Du kan få 10 procent rabatt på varor, plus andra veckoarabatter och förmåner som två timmars leveranser via Prime Now och 5 procent tillbaka på köp via Amazon Prime Rewards Visa-kort. Ladda ner Whole Foods Market- appen för att börja spara. Testa också att fråga Alexa: "Vad är mina Whole Foods-erbjudanden?"

AmazonFresh var det ursprungliga namnet på Amazons leverans- och hämtningstjänst för matvaror i utvalda städer. Prime-medlemmar kan få fördelarna med AmazonFresh för en extra månatlig medlemsavgift på $14,99. Gå hit för att se om leverans eller hämtning är tillgänglig i ditt område.

Tidigare en del av Amazon Twitch Prime-förmånerna, erbjuder Amazon Prime Gaming tillgång till gratis spel för nedladdning varje månad samt exklusivt innehåll i spelet och byte utan extra kostnad. Dessutom får du en gratis Twitch-kanalprenumeration varje månad, exklusiva uttryckssymboler, utökade chattfärgsalternativ och utökad lagring av dina sändningar.

Amazon erbjuder Prime Book Box, en månatlig barnbokprenumerationstjänst, till Prime-medlemmar. Om du prenumererar får du (levererat till din dörr) en låda med fyra tavlaböcker eller två inbundna bilderböcker eller romaner. Amazon sa att du kommer att spara upp till 40 procent av listpriset för dessa böcker. Denna tjänst kostar $22,99 i månaden.

Med Amazon Prime Wardrobe kan du prova kläder innan du köper." Prime Wardrobe anses vara en ny Prime-förmån, så prenumerera på Amazon Prime för att dra nytta av tjänsten. När du har gjort det kan du beställa kläder, skor och accessoarer - utan förskottsladdning - och du får sju dagar på dig att testa dem. Sedan använder du den medföljande etiketten för att returnera dem.

Amazon kommer att skriva ut dina bilder åt dig! Oavsett om du vill ha kort, väggdekor, muggar, fotoböcker, kalendrar eller tryck. Det hela är tryckt på tjockt papper, i rika färger och i USA. Ännu bättre, gör din beställning via Amazon Prime, så får du gratis frakt.