Dessa Photoshoppers har roligt återuppfattat kända partners

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - En annan klassisk Photoshop -tävling från Design Crowd ser deltagarna som omskapar kända partnerskap med roliga resultat.

Denna tävling, känd som Swapping Partners , har kända fiktiva team och filmpartners som separeras från sin vanliga kompis och samarbetar med någon annan istället. Resultaten är ofta roliga och får oss verkligen att avbilda hur det skulle vara om det hände på riktigt.

Vi har samlat några av våra favoriter, men se till att kolla in gallerierna på Design Crowd för att få en smak av det bästa av resten.

The Lone Ranger and Boy Wonder

Vinnaren av det fjärde Swapping Partners -innehållet skapades av Mandrak och visar den klassiskt populära maskerade lagmannen, Lone Ranger som repareras med Robin istället för Tonto.

Vi är inte säkra på att Boy Wonder skulle vara lika bra på att spåra sitt byte, men åtminstone matchar hans maskerade utseende hans nya partners.

Smak Flav och Oliver Hardy

Oliver Hardy, legenden om den tysta filmtiden från 1927 till 1955 har till synes släppt sin gode kompis Stan Laurel till förmån för Flavor Flav.

Vi är inte säkra på att den amerikanska rapparen skulle ha varit lika populär på scenen för tysta rörelser, men han har verkligen den personlighet som är större än livet att vara underhållande.

Batman och Grommit

Även om Jokern kanske inte har varit Batmans partner, är det verkligen roligt att föreställa sig vad som kan hända om han var Caped Crusader ärkefiende.

Lätt besegrad med bara en liten bit ost.

Sherlock Powers

Den fiktiva detektiven Sherlock Holmes har fått sin pålitliga sidekick och seriösa affärspartner Dr Watson att byta med den snygga Austin Powers.

Vi skulle kunna föreställa oss att den här filmen skulle vara mer galenskap än vanligt men verkligen värt att titta på.

Mario och Mickey

Musse Pigg är hans vanliga glada jag och är helt nöjd med att samarbeta med Mario. Den italienska rörmokaren verkar dock inte särskilt nöjd med att förlora Luigi.

Wall-E och Baby Groot

Tänk dig de inane konversationer dessa två skulle ha. Varken kan kommunicera på vanligt sätt, de skulle säkert ha en intressant tid tillsammans.

Miss Piggy and the Beast

Vi skulle kunna föreställa oss att Odjuret skulle få mer än han tänkt sig genom att ha Miss Piggy i sitt liv. Hon är ganska handfull.

Muppet är verkligen en underhållande ersättning för Belle dock och vi kan tänka oss att denna Jim Henson/Walt Disney crossover skulle vara underhållande att titta på.

Pluto och Shaggy Rogers

Ruh-roh-RAGGY !!! Scooby Doo, amatören Great Dane -detektiven har ersatts av en annan känd tecknad pooch i form av Pluto - Mickey Mouses husdjurshund.

Han är dock en ganska intressant passform för gänget, eftersom han är ganska smart, pratar inte heller engelska och är lika lätt skrämd som Scooby Doo.

Chris Tucker och Owen Wilson

Den här är inte bara en partnerswap, utan också en filmövergång. Chris Tucker från Rush Hour -berömmelsen och Owen Wilson från Shanghai Knights samarbetar.

Stackars Jackie Chan har till synes blivit helt borta. Vi är inte säkra på var Shanghai -elementet kommer in här, men vi är säkra på att Wilson och Tucker skulle göra för ett roligt par.

Lady och ... Gromit

Gromit gör ett andra framträdande den här gången och slurpar spagetti med Lady from Lady and the Tramp.

Kanske en av de mest kända animerade scenerna genom tiderna, de romantiska valparna hade kanske haft ett helt annat förhållande om Grommit var stjärnan. Vi hoppas att det finns tillräckligt med ost på måltiden för hans smak.

Oscar och Nemo

Denna crossover ser Oscar från Shark Tale tillsammans med Nemo. Båda filmerna har en tung hajnärvaro, så det är mycket meningsfullt.

Will Smith skulle säkert också ta med sig en underhållande extra dos karisma till Finding Nemo.

X-filerna

Föreställ dig X-Files men med David Duchovnys Mulder ersätts av en mycket seriösare Clint Eastwood.

Vi är inte säkra på att han skulle vara lika öppen för sanningen.

I sommar stiger de inte på något plan

Tillbaka till Rush Hour igen, förutom den här gången har Jackie Chan bytts ut mot Mr.T.

Kom bara ihåg, han kommer inte på en förbannad plan -idiot.

Asterix, Obelix och Odie

Det verkar som att många människor som är involverade i denna tävling har en sak att byta ut älskade hundar från olika lag och partnerskap.

Här har Obelix älskvärda valp Dogmatix ersatts med Garfields doviga fyrbenta kompis Odie. På något sätt passar han perfekt, men vi undrar hur användbar han skulle vara i kampen mot romarna.

Will Smith och Wallace

Vi har inte sett en tecknad film/verklig film på länge. Även om Martin Lawrence och Will Smith är ett bra lag, skulle vi fortfarande vilja se Wallace samarbeta istället. Slap stick -komedin skulle säkert följa.

Monster University bara med Minions

Mike Wazowski har försvunnit från Monsters University och har ersatts av Minions istället. Vi måste erkänna att Minions skulle vara en underhållande passform i monsterets universum.

Är Apple Music värt det? Prova Apples streamingtjänst gratis i 3 månader Förbi Pocket-lint International Promotion · 7 September 2021

De övernaturliga filerna

Tyvärr, efter att ha sprungit i 15 år, slutade den mycket älskade Sci-Fi-serien Supernatural med säsong 15.

Kanske kan denna spin-offr med Jared Padalecki och David Duchonvey fylla det tomrum som showen lämnade efter sig.